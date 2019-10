Ruptures de services dans les hôpitaux de La Sarre et Témiscaming-Kipawa

Le Centre multiservices de santé et de services sociaux de Témiscaming-Kipawa fera face à une rupture de service en médecine générale les 6, 7 et 8 octobre, entre 20 h et 8 h, indique le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue.

Pour l'Hôpital de La Sarre, les patients n'auront pas accès sur place à un chirurgien.

Selon le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, la rupture de service est prévue du 7 au 10 octobre.

L'établissement se veut toutefois rassurant. Il rappelle qu'un corridor de services est mis en place vers une autre installation où les patients peuvent obtenir les soins.

Ils doivent par contre se présenter à l’hôpital de la municipalité pour être évalués et transférés au besoin.