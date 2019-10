Alex Trebek fait un don supplémentaire de 2,1 millions à l'Université d'Ottawa

À l'occasion des retrouvailles de l'Université d’Ottawa, samedi, l’animateur de la célèbre émission Jeopardy!, qui est originaire de Sudbury, a annoncé qu’il allait remettre ce don au Forum de dialogue Alex Trebek, créé en 2016.

L'argent servira à financer des projets axés sur des défis canadiens et mondiaux, tels que la mise en place d'une économie verte et la préparation au vieillissement de la population.

L'argent servira également à financer des bourses pour les étudiants postdoctoraux et des associés de recherche.

Diplômé de l'Université d'Ottawa en 1961

Alex Trebek a obtenu son diplôme en philosophie de l'Université d’Ottawa en 1961. Il a commencé sa carrière dans la radiodiffusion, mais il est surtout connu pour être l'hôte du jeu télévisé Jeopardy!, qu’il anime depuis 1984.

Au cours des dernières années, il avait déjà fait un don de 7,5 millions de dollars à l’université, un montant qui avait été reversé à la salle des diplômés Alex Trebek et à avait permis l’organisation d’une série de conférences.

M. Trebek était d'ailleurs présent à la Place TD, samedi, pour la présentation du match Panda entre les Gee Gees de l'Université d'Ottawa et les Ravens de l'Université Carleton.

Plus tôt cette année, M. Trebek avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas au stade 4. Après une période initiale d'optimisme, il a repris les traitements de chimiothérapie le mois dernier.

M. Trebek est né d’une mère franco-ontarienne et d’un père ukrainien et a même animé en français et en anglais la finale de l'émission Génies en herbe sur les ondes de Radio-Canada en 1978.

Le don de samedi porte le total des contributions de Alex Trebek à l'université à plus de 9 millions de dollars.