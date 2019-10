Changements aux circuits d'OC Transpo maintenant en vigueur

Les itinéraires de bus en parallèle qui fonctionnaient au cours des trois premières semaines de service de train léger sont maintenant terminés.

La plupart des itinéraires d'OC Transpo qui permettaient aux passagers d’aller directement au centre-ville, notamment les circuits 200, ne passeront plus au centre-ville et s’arrêteront maintenant aux stations du train léger Tunney's Pasture, Hurdman et Blair.

Le circuit 95 a d’ailleurs effectué son dernier voyage entre Orléans et Barrhaven tôt dimanche matin. Il sera remplacé par le circuit 39 les station Orléans et Blair et par le circuit 75 entre Barrhaven et Tunney’s Pasture.

Le trajet 95 d'OC Transpo à Ottawa a maintenant fait son dernier voyage. Photo : Radio-Canada / Patricia Sauzède

Les circuits 91 et 94 disparaîtront alors que le circuit 97 qui mène vers l’aéroport s’arrêtera maintenant à la station Hurdman.

Les usagers d’OC Transpo sont invités à consulter le site web de la société de transport pour vérifier les nombreux changements qui sont maintenant en vigueur.

Le vrai test lundi matin

C’est cependant lundi matin qu’aura lieu le vrai test, lorsque les gens retourneront au travail après le weekend. OC Transpo suivra de près les changements et ajoutera des autobus supplémentaires si jamais des problèmes survenaient.

Si nous voyons une tendance se développer selon laquelle un groupe de clients ne sont pas pris en compte, nous veillerons à ce que les arrangements soient en place pour les jours suivants Pat Scrimgeour, directeur des systèmes et de la planification d’OC Transpo.

L'agence de transport en commun est également ouverte, selon lui, à la modification des horaires si quelque chose ne fonctionne pas.

OC Transpo promet que la réduction importante d’autobus au centre-ville rendra la circulation plus facile et l’utilisation du transport en commun plus fiable.

Le train léger d'Ottawa est en service depuis le 14 septembre. Photo : Gracieuseté de Doug Hamilton

De nombreux employés d’OC Transpo seront dans les stations pour guider les usagers.