Un avocat en droit de la vie privée inquiet d'une application lancée par la ville d'Halifax

hfxALERT est une application mobile qui a comme objectif d'envoyer un texto ou un courriel pour informer les résidents de certains problèmes, allant des évacuations lors de tempêtes, aux interdictions de stationnement de nuit. Ce sont les autorités d'urgences locales qui s'occuperont d'envoyer des messages à la population.

Pour offrir une expérience de qualité aux utilisateurs, la municipalité a profité des services d'une application tierce d'Everbridge, une entreprise basée aux États-Unis.

« De cette façon les utilisateurs de l'application mobile recevront une notification sur leur téléphone dès qu'ils sont dans une zone visée par l'alerte », avait indiqué le gouvernement provincial dans un communiqué.

L'avocat David Fraser, spécialisé en droit de la vie privée, se pose des questions au sujet de cette application mobile.

L'avocat David Fraser Photo : Radio-Canada / CBC

« Je m'inquiète généralement quand le gouvernement me demande d'installer une application sur mon téléphone, surtout quand l'application en question requiert de nombreuses permissions pour avoir accès à la location de l'utilisateur », dit-il.

De plus, conformément à la politique de confidentialité d'Everbridge, l'application requiert également la permission d'accéder aux photos et au carnet d'adresses des utilisateurs pour « envoyer des invitations ».

L'avocat ne comprend pas pourquoi l'application doit avoir accès aux photos et aux contacts du propriétaire du téléphone.

La ville a une vidéo qui indique aux résidents la marche à suivre pour s'inscrire et leur demande d'inscrire « hmr » comme prénom et nom.

Une porte-parole de la municipalité d'Halifax, Maggie-Jane Spray, indique que de ne pas inscrire son nom réel est une façon d'atténuer certaines des préoccupations en matière de vie privée qui ont été soulevées.

Même si les résidents ne sont pas obligés de partager leur nom, ils doivent indiquer leur adresse et leur numéro de téléphone pour s'inscrire et l'avocat croit qu'il s'agit quand même de « trop d'informations confidentielles » non nécessaires.

Comme les utilisateurs ne sont pas obligés d'utiliser l'application pour recevoir des alertes d'urgence, la ville n'a pas effectué d'évaluation sur l'application.

De l'information transmise à la police à son insu

Une autre inquiétude qu'évoque l'avocat David Fraser est la condition d'inscription à l'application qui dit aux usagers que de l'information à leur sujet pourrait être transmise à la police sans qu'un mandat ne soit nécessaire.

Dans la déclaration de confidentialité d'Everbridge, il est indiqué que « la société se conforme aux ordonnances des tribunaux et aux citations à comparaître » ou à « un processus juridique similaire, y compris en répondant à toute demande gouvernementale ou réglementaire ».

Selon l'avocat, ceci pourrait être interprété comme une application de la loi qui ne nécessite pas de mandat pour accéder aux informations personnelles sur l'utilisateur.

David Fraser dit comprendre qu'il est souvent plus facile de choisir la commodité avant la confidentialité lorsqu'on télécharge une application, mais qu'il est important de comprendre quelle information est librement transmise et à qui celle-ci sera envoyée.

Avec les renseignements de CBC