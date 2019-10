Le Lac-Saint-Jean attend avec impatience les engagements électoraux

Pourtant, les enjeux sont nombreux. Certains d'entre eux font, toutefois, consensus chez les maires des principales municipalités et villes : la fragilité de l'industrie forestière - notamment en raison de la protection du caribou forestier - et la pénurie de main-d'oeuvre. Pour protéger leur économie, ils demandent des engagements clairs aux candidats aux élections fédérales.

Dolbeau-Mistassini Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Cependant, d'autres dossiers retiennent aussi l'attention à commencer par l'approvisionnement en gaz naturel à Dolbeau-Mistassini. Oui, ici, on a des entreprises existantes qui seraient intéressées par le gaz naturel. Ça c'est clair et ça permettrait aussi à la ville d'être beaucoup plus attractive pour d'autres entreprises , explique le maire, Pascal Cloutier.

Saint-Félicien Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

À l'ère des changements climatiques, le maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons, interpelle les candidats sur l'importance de développer l'agriculture nordique. Le maire de Roberval, Sabin Côté, veut savoir comment le prochain député défendra les projets de sa ville.

À Alma, on souhaite qu'Ottawa décide d'établir son prochain escadron de drones militaires à Bagotville. Un tel choix profiterait aussi bien au Centre d'excellence sur les drones qu'à l'usine d'extrusion d'aluminium de Pexal Tecalum Canada. Moi, je nous vois déjà être en mesure de fabriquer des drones à base d'aluminium qui pourraient faire des exercices d'efficacité directement à l'aéroport , soutient le maire, Marc Asselin.

Alma Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Mashteuiatsh attend aussi les engagements

Le vice-chef aux relations avec les Premières Nations et les gouvernements de Mashteuiatsh, Charles-Édouard Verreault, aimerait, quant à lui, entendre parler des Autochtones. Selon lui, le financement du corps de police innu, mais surtout le règlement d'un traité interpellent directement les élus de sa communauté. Le dossier prioritaire, c'est toujours le dossier de la négociation qui n'est pas réglé depuis 40 ans malgré les promesses et les discours du premier ministre [Justin] Trudeau dans le dernier mandat , raconte M. Verreault. Je dirais que le dossier est quand même très avancé, mais là, on est dans les points un peu plus difficiles à régler , précise-t-il.

Mashteuiatsh Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les milieux économique et communautaire inquiets

La foresterie, mais surtout la rareté de la main-d'oeuvre inquiètent les entreprises jeannoises. Leurs dirigeants plaident en faveur d'un allègement du processus d'immigration pour leur permettre de trouver rapidement des travailleurs étrangers.

Pour leur part, les Corporations de développement communautaire sont préoccupées par les conditions de vie des femmes et les impacts des changements climatiques, spécialement pour les plus démunis. La directrice générale de la CDCCorporation de développement communautaire Domaine-du-Roy explique que n'importe qui peut être victime d'une inondation, par exemple. Cependant, selon Marie-Josée Savard, les personnes les plus vulnérables sont souvent celles qui s'en sortent moins bien, qui sont plus touchées, qui n'ont pas les moyens d'avoir d'assurances .

À l'approche du scrutin, les différents milieux n'attendent qu'une chose : que tous les candidats se prononcent sur les enjeux qui leur tiennent à cœur.