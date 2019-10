Le Sommet de la chanson de Kedgwick célèbre en grand ses 15 ans

C'est une autre édition de ce « concours en chansons » qui a pris fin samedi soir à Kedgwick, après avoir permis à de nouveaux jeunes artistes en émergence de se faire découvrir par le public.

Les quatre finalistes cette année proviennent des quatre coins de la province et ont offert aux juges et aux nombreux spectateurs une soirée à la hauteur d'un 15e anniversaire.

Martin Bourque A mérité le prix chez les 12 ans et moins, tandis que Laurence Leblanc-Côté celui pour les 13 à 17 ans. Stéphane Leblanc a remporté la catégorie 18 ans et plus et Maude Sonier s'en sort avec le titre de meilleure auteure-compositrice-interprète.

Maude Sonier a séduit le public et les membres du jury avec sa chanson L'astronaute. La jeune femme de Miramichi a d'ailleurs remporté plusieurs prix secondaires lors de la soirée.

C'est la jeune Laure-Lou April Dubé de Saint-Martin-de-Restigouche qui s'est emparé du prix Coup de coeur du public pour les 12 ans et moins.

Dans la catégorie « chanson primée », c'est la chanson Loin, paroles et musique de Shane Larocque de Campbellton et interprétéé par Samuel Mallais, qui a remporté la palme.

Les gens du public ont aussi eu l'occasion de profiter d'une prestation de Jacques Comeau, devenu célèbre après son passage à l'émission La Voix. Il était accompagné de sa fille, Josiane Comeau et ils ont interprété quelques chansons ensemble.

Pour souligner le 15e anniversaire du Sommet, Jacques et Josiane Comeau ont aussi chanté Rendu au sommet, une composition du directeur artistique de l'événement, Danny Boudreau.

Plus de détails à venir...