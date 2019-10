Nouveaux statuts et députées au programme de l’Assemblée des députés communautaires

Avant d’ouvrir la séance, l'Assemblée des députés communautaires ( ADCAssemblée des députés communautaires ) a assermenté les députées Lisette Préfontaine, pour Bellegarde, Paulette Doucette, pour Moose Jaw, ainsi que Monique Ramage et Andréa Perrault, pour Saskatoon. Les députés ont fait remarquer la présence d'une majorité de femmes au sein du groupe d'élus.

Ils ont aussi souligné la démission de Véronique Mireault de son poste de députée de Regina. Elle avait été élue en novembre 2017.

De nouveaux statuts et règlements

L' ADCAssemblée des députés communautaires a également présenté les nouveaux statuts et règlements de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), modifiés pour répondre aux recommandations de la Cour du banc. Ce projet est mené par le comité sur la gouvernance présidé par la députée communautaire de Prince Albert, Josée Bourgoin.

L'objectif est de rendre l' ACFAssemblée communautaire fransaskoise conforme aux dispositions de la loi de 1995 sur les sociétés sans but lucratif et de faire en sorte que ce document reflète mieux le fonctionnement réel de l'organisme.

Ces nouveaux statuts et règlements seront présentés à la communauté lors des prochains Rendez-vous fransaskois, les 8, 9 et 10 novembre. Les membres de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise seront appelés à se prononcer sur les modifications apportées avant de se prononcer sur la version finale par un vote tenu lors d’une assemblée générale extraordinaire.

Les statuts et règlements définitifs devraient être prêts pour les élections générales prévues à l'automne 2020.

Redistribution des rôles concernant l’immigration et l’employabilité

La nouvelle entente entre l' ACFAssemblée communautaire fransaskoise et le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan ( CÉCSConseil économique et coopératif de la Saskatchewan ) a aussi été abordée lors de cette réunion. Elle porte sur la question de l'employabilité et sur le transfert du Réseau en Immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan vers l' ACFAssemblée communautaire fransaskoise .

Le CÉCSConseil économique et coopératif de la Saskatchewan reprendra quant à lui le programme d’appui dans la recherche d’emplois jusqu’à présent offerts par l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise .

Un nouvel organisme découlera de cette redistribution des rôles. Le Service d'Aide à l'Immigration en Français en Saskatchewan ( SAIF-SKService d'Aide à l'Immigration en Français en Saskatchewan ) fournira des services directs à toute personne souhaitant immigrer en Saskatchewan. Il sera autonome de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise , mais cette dernière en nommera le bureau de direction et en aura la responsabilité fiduciaire.