Voici à quoi s'attendre pour la Nuit blanche à Toronto

L'événement gratuit et pour tous les âges se déroule toute la nuit de 19 h au lever du soleil dimanche. Plus de 80 installations d'art contemporain sont présentées dans différents quartiers de la Ville Reine, du centre-ville à Danforth-Est et Scarborough. Vous pouvez voir une carte des sites ici (en anglais). (Nouvelle fenêtre)

Les services de transport en commun de la Commission de transport de Toronto (CTT) fonctionnent toute la nuit et plusieurs routes sont fermées pour l'occasion. Plus d'un million de personnes sont attendues au cours de l’événement.

Célébrations de l’art

L'art est célébré partout dans la ville ce soir. Les visiteurs peuvent voir près de 90 installations d'art contemporain dans divers quartiers, tels que le centre-ville, Don Mills, Queen Ouest, Sterling Road et les rives du lac (Waterfront).

Pour la première fois cette année, le festival Nuit blanche a une plateforme le long de Danforth-Est, entre les stations de métro de Greenwood et Coxwell.

«ReConnected STC», de Mark Stoddart, vise à promouvoir les contributions et les réalisations de personnes ayant grandi à Scarborough. Photo : Courtoisie/ Michele Simpson

Parmi les dizaines d'installations, Life of the Earth, de Director X, qui propose une réflexion sur l'humanité et la destruction de l'environnement présentée à l'arrière du bâtiment du Centre des sciences de l'Ontario.

Le pont du Centre Eaton représentera les aurores boréales dans Chasing Red de Bekah Brown. Les partisans des Raptors peuvent voir une sculpture représentant la nouvelle campagne « Two Five » qui célèbre les 25 ans de l’équipe sur Bay Street.

Une série d'images grandeur nature célébrera les personnalités et les pionniers de Scarborough au centre-ville de Scarborough (ReConnected STC de Mark « Kurupt » Stoddart).

L'installation «Scarborough Made» décrit la vie et les histoires de familles et d'immigrants qui travaillent dur dans l'est de la ville, selon le site web de la ville de Toronto. Photo : Courtoisie/Michele Simpson

Le festival Nuit blanche existe depuis 2006 et constitue la plus grande célébration d'art contemporain de la ville du coucher au lever du soleil , a déclaré Michele Simpson, superviseure des événements spéciaux de la Ville de Toronto.

[Le festival Nuit blanche] a présenté près de 1571 installations d'art réalisées par environ 5600 artistes et a généré plus de 398 millions de dollars en retombées économiques pour Toronto , a-t-elle rapporté.

Transports et fermetures de route

La CTT étendra ses services durant toute la nuit pour l'événement. Le service de métro sera disponible sur la ligne 1 Yonge-University, la ligne 2 Bloor-Danforth et la ligne 3 Scarborough RT à partir de 19 h à 7 h dimanche.

Les clients de CTT qui visitent les installations artistiques de Scarborough pourront entrer gratuitement à la gare de Scarborough Centre, indique le site web de l'agence de transport en commun.

Le Centre des sciences offre par ailleurs un stationnement gratuit toute la nuit, mais les places sont limitées. Contrairement à l’année dernière, il n’y aura pas de navette gratuite depuis le métro.