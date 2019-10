Jason Kenney prête main-forte aux conservateurs en Ontario en l'absence de Doug Ford

L'Alberta n’a dépêché nulle autre que son premier ministre en renfort. Jason Kenney est de passage dans le Grand Toronto pour donner un coup de main aux conservateurs d'Andrew Scheer.

Les organisateurs voulaient mettre l'accent sur les comtés serrés, particulièrement avec les candidats que je connais personnellement , a expliqué Jason Kenney.

La tournée du premier ministre albertain en Ontario comprend une vingtaine d'arrêts. Dans Willowdale, le militant conservateur Ari Moghimi pense que Jason Kenney peut convaincre les électeurs d'aller voter.

Absolument, il peut certainement nous aider à organiser le vote… Tout le monde respecte Jason Kenney , estime-t-il.

Le militant Ari Moghimi salue la venue de Jason Kenney dans Willowdale, qui pourrait aider le candidat conservateur Daniel Lee à ratisser des votes. Photo : Radio-Canada

Mais la tournée de Jason Kenney en Ontario ne manque pas de souligner l'absence du premier ministre ontarien Doug Ford qui demeure invisible depuis le début de la campagne, car les conservateurs craignent que son impopularité ne nuise à leur campagne.

C’est normal de voir des personnalités connues venir prêter main-forte un peu partout au pays. Par contre, dans le cas de M. Kenney, ce qui me surprend, c’est que M. Kenney est là, mais M. Ford n’est pas là, commente la professeure titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, Geneviève Tellier.

Pour la politologue, le passage de Jason Kenney dans la province confirme l'impopularité du gouvernement Ford.

Étant le chef d'un parti conservateur de la plus grande province au Canada, c'est un peu embêtant pour Monsieur Ford. Alors, on dit que Monsieur Ford est un boulet, on le dit depuis le début de la campagne et ça vient juste appuyer cette analyse-là , indique-t-elle.

Mme Tellier explique que le Parti conservateur essaie de créer une distance avec Doug Ford qui reste très impopulaire à la suite de coupes majeures dans des services provinciaux.

Les conservateurs n’ont pas besoin de moi. Je voulais simplement participer, je suis ici pour soutenir mes amis. Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

Jason Kenney pour sa part n'a pas voulu commenter l'absence de son collègue. Les autres premiers ministres ont pris d’autres approches politiques, que je respecte. À chacun son goût, a-t-il déclaré.

Selon lui, il est naturel de venir soutenir les conservateurs en Ontario. Ce n’est pas un secret, je m’engage depuis plusieurs années dans un travail politique acharné pour les conservateurs dans la région du grand Toronto pour encourager les électeurs à voter le 21 octobre , dit-il.

Avec des informations de Mathieu Simard