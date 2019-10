L’Armada a raison de l’Océanic

C’est le #19 de l’Océanic, Cédric Paré, qui a ouvert la marque après 7 minutes de jeu.

À la 11e minute de la première période, la riposte de l’Armada s’est concrétisée alors que Miguël Tourigny envoie la rondelle au filet.

Tommy Bouchard a marqué le deuxième but de l’équipe de Blainville-Boisbriand après 15 minutes de jouées à la deuxième période, mais Cédric Paré a récidivé quelques minutes plus tard en permettant à l’Océanic de retrouver l’égalité 2-2. Le joueur de centre de l’équipe rimouskoise a à nouveau eu l’occasion de marquer en milieu de troisième période.

Mais l’Armada scelle le destin du match en ajoutant trois points de plus au tableau indicateur, grâce au travail de Yaroslav Likhachev, Tommy Bouchard et Maxim Bykov. Ce dernier marquera le cinquième but devant un filet désert, après une ultime tentative de l’Océanic d’atteindre l’égalité.

Rimouski affrontera Victoriaville au Colisée Desjardins dimanche dès 16 h.