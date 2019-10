L'opposition à la loi 21 se fait entendre à Québec

Dans la rue comme sur les réseaux sociaux, la loi 21 a libéré la parole xénophobe dans la province, selon une des organisatrices du rassemblement tenu à Québec, Maëlle Warth.

C’est impressionnant de voir que les gens, maintenant, se lâchent. Les commentaires sont vraiment haineux et c’est inquiétant de voir à quel point les gens peuvent être radicaux dans leurs propos.

Entre 150 et 200 personnes sont attendues à l’événement de Québec. Elles s’ajouteront aux voix des manifestants qui se réuniront à Montréal, à Sherbrooke et à Gatineau à partir de 14 h.

Pour Maëlle Warth, le pari fait par le gouvernement, qui voulait éteindre les débats acrimonieux entourant la laïcité, n’a fait qu’attiser les tensions.

On dirait que cette loi a donné une puissance et une légitimité aux propos haineux dans la province , déplore-t-elle. Plusieurs se demandent s’ils sont toujours les bienvenus au Québec.

Le rassemblement veut attirer l’attention sur les conséquences que la loi 21, mais aussi inviter les Québécois et les Québécois de toute allégeance à renouer le dialogue.

Nous sommes tous concernés par cette loi, qui a négligé ceux et celles qui en sont les plus affectés , croit Maëlle Warth. Le plus important, c’est de pouvoir en parler avec sérénité.

Le rassemblement s’inscrit dans la campagne « Non à la loi 21 ». Il doit commencer devant le Centre culturel islamique de Québec à 14 h.