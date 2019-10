Environnement plus vert pour l'école de Saint-Octave-de-Métis

À la recherche d'une façon d'aider les municipalités à être plus vertes, l'organisme Éco-Mitis a mis en place un projet de forêt nourricière. C'est à l'école primaire de Saint-Octave-de-Mitis qu'il a mis son premier plan à exécution.

Les clôtures de métal de la cour d'école des Cheminots-des-quatre-vents vont ainsi être remplacées par de nombreuses essences d'arbres fruitiers, de feuillus et de conifères.

On a décidé de faire un modèle concret en implantant une forêt nourricière à l’endroit qu’on trouvait le plus propice. Et en fait l’école de Saint-Octave était prête à transformer complètement sa cour d’école , explique la directrice de l'organisme Éco-Mitis, Marie-Claude Hamel.

Selon Éco-Mitis, de nombreux fruits pourront y être cueillis d'ici cinq ans.

À la recherche d'une façon d'aider les municipalités à être plus vertes, l'organisme Éco-Mitis a mis en place un projet de forêt nourricière. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Mme Hamel indique qu’il ne s'agit que d'une première étape :

À Saint-Octave, l’année prochaine, on va commencer à implanter une forêt dans le futur écoquartier du village. Ça va pouvoir être un modèle après pour la MRC et pour la région dans le concept de la forêt nourricière.

L’objectif principal du projet d'écoquartier à Saint-Octave-de-Métis est d'attirer des familles sur son territoire.

Avec les informations de Jérôme Lévesque-Boucher