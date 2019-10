Repenser l'information à l'ère du numérique

Cette activité, co-organisée par Le Quotidien et le Progrès, avait pour but de proposer des solutions à la crise que traversent les médias régionaux. Des représentants des médias et des experts du numérique étaient rassemblés pour réfléchir au modèle d'affaires des médias.

Parmi eux, le conférencier invité Simon Audet voulait vulgariser le fonctionnement de certaines applications, des algorithmes et des géants du web comme Facebook ou Google.

J'entends beaucoup dans les médias que les GAFA, Facebook viennent voler nos nouvelles, viennent voler nos revenus. Pourquoi c'est comme ça? , s'interroge-t-il. Donc le but c'est de bien comprendre l'environnement technologique pour mieux identifier les pistes de solutions.

Pour le directeur général du journal Le Quotidien, Denis Bouchard, c'était l'occasion de prendre le pouls de la population sur ce qui les intéresse dans l'information.

Y'a pas de solution miracle, mais on arrive à mieux utiliser nos données pour voir comment on peut mieux monétiser l'information , explique-t-il.

Le directeur du programme d'Art et technologies des médias (ATM) au Cégep de Jonquière, Blaise Gagnon, était aussi présent pour l'occasion. Signe des temps, il a annoncé que le journal La Pige, produit par les étudiants en ATM, sera disponible sur une application mobile en janvier 2020.

Deux autres conférences sur le même thème se tiendront dans les prochaines semaines.

Avec les informations de Rosalie Dumais-Beaulieu