Les médecins marchent pour l’achat de lits palliatifs à Campbellton

L’apport financier de cette initiative qui vise à mieux outiller les établissements de soins de santé de la région est plus important que jamais, selon Jean-Luc Landry, le directeur général de la Fondation des amis de la santé.

Jean-Luc Landry, directeur général de la Fondation des amis de la santé. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

On ne peut plus maintenir nos hôpitaux, nos pièces d'équipement, comme on le pouvait dans le passé , relate M. Landry.

Il déplore qu’il y ait de moins en moins d’argent. Il faut vraiment complémenter de notre côté , dit-il.

Dr Warren Lyew, médecin pathologiste à l'Hôpital régional de Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il est important pour les médecins de redonner à leur communauté, et s’assurer qu'elle reçoit des soins de santé de qualité, explique le Dr Warren Lyew, médecin pathologiste depuis neuf ans à l'Hôpital régional de Campbellton.

La Marche des médecins est l'une des nombreuses activités de financement organisées tout au long de l'année par la Fondation des amis de la santé. Il s’agissait de la 7e édition de cette marche de 5 km. Le thème de la marche varie. Par le passé, les marcheurs ont entre autres amassé des fonds pour les soins en santé mentale, pour les diabétiques ou pour la santé des femmes enceintes.

D’après le reportage de Serge Bouchard