Un arrêt à Winnipeg pour une troupe de danse des Philippines

La troupe de danse contemporaine dirigée par le chorégraphe Douglas Nierras est bien connue aux Philippines et a remporté de nombreux prix sur la scène internationale.

« C'est la principale troupe de danse contemporaine aux Philippines », souligne le directeur de l'Association philippine des arts du Manitoba, Dante Aviso.

La troupe entend faire découvrir au public winnipegois l'expérience philippine moderne par le biais d'une danse contemporaine imprégnée de jazz.

« J’aimerais que la communauté ressente ce que c’est que de vivre maintenant, comment les Philippins réagissent à la tragédie, à la joie, à l’amour et même à la politique », dit le chorégraphe M. Nierras.

La troupe aide aussi les jeunes en difficulté dans les rues de la ville de Quezon à s'en sortir par la danse.

La moitié des danseurs de la troupe a d'ailleurs intégré le groupe de cette façon.

Douglas Nierras entraîne des jeunes de quartiers défavoriser des Philippines. Photo : Jeff Stapleton/CBC

« Ma priorité est de former des jeunes défavorisés pour qu’ils deviennent des danseurs, des enseignants et des chorégraphes professionnels », dit M. Nierras qui tient des auditions pour recruter des jeunes démunis et les former à la danse.

Joshua Obasido, âgé de 19 ans, est l'un des danseurs de la troupe. Le jeune homme vivait dans un des quartiers les plus pauvres de Quezon avant de découvrir la danse et la troupe de M. Nierras.

« C'est fantastique, car je n'ai pas moi-même les moyens de voyager, mais Douglas Nierras me donne la chance de vivre cette expérience et d'apprendre », dit le jeune homme.

La compagnie se produit samedi soir au collège Maples de Winnipeg. Douglas Nierras Powerdance se déplacera ensuite à Montréal à la mi-octobre.