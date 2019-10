L'École nationale de police du Québec ouvre ses portes

Simulateur de poursuite, champs de tir, mise en scène d'intervention. Les visiteurs ont pu en voir de toutes les couleurs samedi lors de cette journée portes ouvertes. Pour la direction de l’établissement, il s’agit de façons de mieux faire comprendre la réalité des corps policiers, dont la réputation est mise à mal.

Il y a souvent une mauvaise perception des policiers, tout simplement parce qu'on ne sait pas les enjeux et les défis du métier, note le directeur aux affaires institutionnelles et des communications, Pierre St-Antoine. Alors, dans la journée, il y a l'occasion de découvrir plein d'éléments pour comprendre comment on forme avec des outils, des éléments pratiques, le futur policier du Québec.

Des policiers en formation ont participé à une simulation devant un public attentif. Photo : Radio-Canada / Sébastien St-Onge

Parmi les scénarios utilisés en simulation, on compte celui d'une femme en détresse psychologique, une situation à laquelle les policiers sont fréquemment confrontés. Les pratiques d'interventions dans ce genre de dossier ont d'ailleurs évolué dernièrement.

Des personnes dont l'état mental est perturbé, les policiers sont confrontés souvent à ça, confirme Patrick Gagné, instructeur en intervention physique. On a suivi les recommandations du rapport sur le décès d'Alain Magloire. On a mis en place une formation qui est davantage axée sur la communication, sur des principes de désamorcer des situations, la désescalade, de la formation aussi sur la santé mentale.

Jeunes et moins jeunes ont eu l'occasion de visiter les installations et les équipement de l'École nationale de police du Québec. Photo : Radio-Canada / Sébastien St-Onge

Un métier en demande

Comme dans plusieurs domaines, le métier de policier est en forte demande au Québec et l’ENPQ peine à répondre à la demande. Alors que l’institution forme tous les ans quelque 648 nouveaux aspirants policiers, la province aurait besoin de 1000 nouveaux agents dès l’an prochain. L'année dernière, l'établissement enregistrait une baisse marquée des demandes d'admission.

On discute avec les collèges pour augmenter notre nombre d’entrées à l’École pour nous assurer de conserver nos 648 personnes. Pour l’instant, il n’y a pas de diminution [du nombre d’étudiants] , précise Pierre St-Antoine.

En 50 ans d'histoire, l'École nationale de police du Québec estime que 32 000 aspirants policiers y ont été formés.

Selon un reportage de Sébastien St-Onge