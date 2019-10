La taxe carbone au pays du générateur au diesel

Pendant que les habitants du sud du pays parlent de changements climatiques et de taxe carbone, tout en rivalisant d’imagination pour exploiter les sources d’énergie propre, ceux des communautés les plus au nord vivent les effets des changements climatiques tout en générant toujours leur électricité et leur chauffage à partir de combustibles fossiles. Au pays du générateur électrique, la taxe carbone génère parfois plus de maux de tête que d’économies.