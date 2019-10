Elizabeth May veut permettre aux Autochtones de se soustraire à la Loi sur les Indiens

Abroger cette loi jugée « raciste et oppressive » nécessitera un « exercice complexe », reconnaît la cheffe du Parti vert, Elizabeth May.

Le gouvernement fédéral est chargé des affaires autochtones depuis la Confédération, en 1867. La Loi sur les Indiens, qui encadre les relations entre Ottawa et les Premières Nations, a été modifiée depuis son adoption, en 1876. Elle permet notamment au gouvernement d’avoir un droit de regard sur le statut d’Indien, le territoire, les ressources, l’éducation ou encore l’administration des bandes.

Les Inuit et les Métis ne sont toutefois pas soumis à cette loi.

Dans son programme, le Parti vert écrit que la Loi sur les Indiens impose des critères fondés sur la race pour déterminer qui est un Indien et qui ne l'est pas et enfreint le droit des membres des Premières Nations à se définir eux-mêmes .

De passage à Cowichan, sur l'île de Vancouver, Mme May s'engage à présenter de nouveau des projets de loi visant aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées .

Un gouvernement dirigé par les verts enchâssera la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones dans la législation canadienne. Un projet de loi en ce sens est mort au feuilleton en juin dernier, bloqué au Sénat par des conservateurs.

Les verts souhaitent réaliser une percée sur l'île de Vancouver. Selon de récents sondages, le parti pourrait y remporter plusieurs circonscriptions.

Les deux sièges que comptait la formation au moment de la dissolution de la Chambre des communes étaient situés sur l'île de Vancouver.