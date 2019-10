Halifax pourrait abandonner mardi la proposition de stade de la LCF

Le directeur général de la Municipalité régionale d’Halifax, Jacques Dubé, avait annoncé que les fonctionnaires municipaux analyseraient le plan d’affaires déposé à la fin août par le trio de promoteurs Schooners Sports and Entertainment (SSE), et feraient une recommandation au printemps.

Pour un stade de football de 24 000 places dont la construction à Dartmouth, dans le havre d’Halifax, coûterait, selon les promoteurs, 110 millions de dollars, le groupe Schooners demande au gouvernement municipal une contribution financière initiale de 15 % à 20 %.

Sam Austin, le conseiller de Dartmouth Centre, dit avoir lu le plan d’affaires, analysé les différentes propositions des promoteurs, et être prêt à voter. Il n’estime pas raisonnable que le conseil municipal doive attendre jusqu’au printemps.

Six mois d’analyses détaillées et de travail, ce n’est pas gratuit , dit Sam Austin. Il y a des coûts, ici. On fait travailler du personnel là-dessus plutôt que sur autre chose.

Est-ce qu’on veut s’engager dans cette voie? Est-ce qu’on veut passer à l’étape suivante ou pas? , demande-t-il. Personnellement, j’en ai vu assez.

Pour être acceptée, une motion présentée mardi devra être approuvée par les deux tiers des conseillers.

Sam Austin rejette les propositions du groupe Schooners, car elles n’ont pas d’avantages pour Halifax, à son avis.

J’ai étudié ce qu’ils nous demandent en tant que contribution financière de la Municipalité, regardé où le stade se situe parmi les priorités de la Ville, et je ne peux concilier les deux. (...) Il n’y a, dans ce qui pourrait découler de ce projet, rien que je pourrais appuyer. Sam Austin, conseiller municipal, Dartmouth Centre

Tony Mancini, un autre conseiller de Dartmouth, votera contre la motion de Sam Austin pour accélérer le processus. Je comprends cette motion, mais j’y suis opposé , dit-il.

Avec ce que j’ai vu jusqu’ici des propositions, je ne saute pas d’enthousiasme , déclare-t-il. Mais je veux voir le personnel évaluer [le plan], l’examiner en profondeur et revenir avec une recommandation. Ils vont peut-être même proposer des alternatives.

M. Mancini, qui est maire adjoint d’Halifax, représente au conseil le district Harbourview-Burnside-Dartmouth Est. C’est là qu’est situé Shannon Park, l'ancien terrain des Forces armées canadiennes que le groupe Schooners a dans sa mire pour faire construire un stade de football.

Il précise qu’il n’a pas encore décidé s’il appuierait ou non la proposition d'un stade de football à Shannon Park financé en partie par la Municipalité régionale d’Halifax.

J’entends beaucoup d’avis là-dessus, et pour le moment je veux écouter mes concitoyens et nos gens d’affaires , dit Tony Mancini.

