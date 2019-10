Marilène Gill veut militer pour la pêche récréative en eau salée

Travailler à mettre en place un permis de pêche récréative en eau salée : c’est l’engagement que prend la députée sortante et candidate du Bloc québécois dans Manicouagan, Marilène Gill, en marge d’une manifestation qui a rassemblé une cinquantaine de personnes à Port-Cartier.

Nous voulons nous réapproprier la mer et sa batture! , affirme Marilène Gill dans un communiqué.

La candidate bloquiste estime que la pêche récréative en eau salée fait partie intégrante des traditions nord-côtières et que la population devrait avoir accès aux espèces de poissons qui ne sont pas en danger et –sauf exception– ne sont pas commerciales .

Les manifestants à Port-Cartier réclament une réglementation plus souple en matière de pêche récréative. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Plusieurs manifestations se sont tenues dans les dernières années pour revendiquer des droits de pêche récréative sur le littoral, à l’instar de ceux dont jouit la population en Colombie-Britannique.

Depuis plus de 25 ans, les pêcheurs témoignent de ce que le gouvernement fédéral met en place [:] des règles de plus en plus restrictives sur la Côte-Nord, lesquelles mettent en péril l’existence même de cette activité traditionnelle , indique la candidate.

Le Bloc québécois a fabriqué des pancartes personnalisées à l'occasion de la manifestation à Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Mme Gill s’engage à appuyer les citoyens dans leurs efforts pour accroître et encadrer la pêche récréative en eau salée, entre autres en créant un comité régional qui aurait pour but de colliger les demandes des pêcheurs d’un bout à l’autre de la Côte-Nord et de trouver des solutions, de concert avec les décideurs.