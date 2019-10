Les socialistes donnés favoris des législatives au Portugal

Le premier ministre sortant, Antonio Costa, semble bien parti et devrait remporter ces élections sans majorité absolue tirant profit des années de croissance économique solide. Elle est passée de 0,2 % en 2014 à 2,1 % en 2018, tandis que le chômage a chuté de moitié à environ 6 %.

Il récolterait entre 36,5 et 38,8 % des voix, selon des sondages publiés vendredi, ce qui donnerait une marge confortable aux socialistes qui n'auraient besoin que du soutien d'un seul autre parti pour atteindre la majorité absolue des sièges.

Le parti animaliste (PAN) qui pourrait obtenir au moins quatre sièges s’est déclaré prêt à soutenir un gouvernement socialiste s'il s'engageait à soutenir certaines de ses propositions environnementales.

Les socialistes ont l’embarras du choix et pourraient juste reconduire leur alliance avec le Bloc de gauche ou les communistes.

Le résultat des élections étant presque connu, les observateurs s’intéressent surtout à la marge dont pourraient disposer les socialistes d’Antonio Costa.

Le parti qui remporte le plus de sièges forme le gouvernement pour un mandat de quatre ans.

Si le vainqueur ne parvient pas à obtenir la majorité au parlement, il peut former un gouvernement minoritaire ou tenter des alliances avec d’autres partis.

Qui sont les principaux candidats?

Le leader socialiste sortant Antonio Costa et son rival social-démocrate Rui Rio sont les poids lourds sur la ligne de départ.

Costa, 58 ans, est qualifié de politique rusé. Après avoir perdu les élections générales de 2015, il a renversé la situation des sociaux-démocrates victorieux et obtenu suffisamment de sièges parlementaires pour prendre le pouvoir. Il s’est fait remarquer en réussissant une alliance sans précédent avec le Parti communiste portugais et le Bloc de gauche.

M. Costa a déjà été détenteur de plusieurs portefeuilles ministériels dans trois gouvernements. Il a également été maire de la capitale Lisbonne durant deux mandats consécutifs.

Son adversaire Rui Rio est âgé de 62 ans. C’est un ancien maire de Porto, la deuxième plus grande ville du nord du Portugal. Économiste, il a été élu, mais il n'a jamais occupé un poste au gouvernement.

Les défis du Portugal

Si la situation économique s’améliore et les dépenses publiques sont maintenant plus conformes aux recettes, la dette publique du Portugal demeure très élevée, à plus de 120 % du PIB, soit le troisième niveau le plus élevé de l'Union européenne. La dette combinée du gouvernement, du secteur privé et des entreprises représente plus de trois fois le PIB du pays, selon la Banque du Portugal.

La situation du pays demeure très fragile. Si les taux d'intérêt européens augmentent, les Portugais pourraient se retrouver en difficulté.

Le Portugal fait face à d’autres défis comme le changement climatique et une population vieillissante. L'UE affirme qu'aux taux de fécondité actuels, le nombre de Portugais passera de 10,3 millions cette année à 6,6 millions en 2100.