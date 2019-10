Avec le projet des Enfants du Paradis, les deux organismes de Rimouski veulent offrir aux tout-petits tout comme aux parents une expérience cinématographique qui se distingue des films de divertissement, explique Jean-Philippe Catellier, adjoint à la direction et à la programmation à Paralœil.

L’objectif des Enfants du Paradis, c’est vraiment de donner une première ou une nouvelle occasion aux enfants de vivre une projection de cinéma de répertoire, donc qu’on considère qui ne sont pas des films de divertissement ou qui sont des films ayant de grandes grandes qualités, qui sont des films qui gagnent des prix , explique-t-il.

Il estime que si les films jeunesse ciblent de plus en plus directement les enfants, le cinéma de répertoire doté d’une grande qualité esthétique et narrative a d’autant plus la capacité de toucher les jeunes et les adultes.

Nous, ce qu’on croit, c’est qu’on peut vivre une expérience cinématographique de très grande envergure en étant enfant, en étant accompagné, quand le film est bien choisi. Jean-Philippe Catellier, adjoint à la direction et à la programmation à Paralœil

Les jeunes pourront ainsi avoir accès à l’année à des films qui seraient normalement projetés durant les quelques jours du Carrousel international du film, que ce soit des nouveautés ou des œuvres qui ont marqué le cinéma dans le passé. Cette liberté ravit d’ailleurs l’adjoint à la direction et à la programmation à Paralœil.

Pour Jean-Philippe Catellier, l’expérience du cinéma n’est pas comparable aux films qu'on peut regarder à la maison.

Il y a toute la cérémonie, il y a le fait d’être en groupe, et il y a aussi le fait d’avoir un animateur une animatrice qui est là pour introduire le film, faire une activité avec les jeunes, parler, discuter après le film.

La première projection dans le cadre des Enfants du Paradis est celle du Tableau, un film d’animation de Jean-François Laguionie sorti en 2011, un film absolument extraordinaire qui fait des clins d’œil à l’histoire de l’art, qui est vraiment à voir autant pour un adulte que pour un enfant , soutient Jean-Philippe Catellier.

D’autres longs métrages comme La Tortue rouge et Le Garçon et le monde seront également projetés lors de l’activité qui se tient à la Coopérative Paradis.

Le Carrousel international du film de Rimouski, qui s’ouvrait généralement à la fin septembre, se tiendra désormais au printemps. Le 37e Carrousel aura lieu du 30 mars au 5 avril 2020. Le volet scolaire aura lieu du 23 au 27 mars.