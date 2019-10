Journée mondiale des enseignants : le SEUAT rappelle les conditions de travail difficiles en région

Le Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEUAT) salue l'engagement des enseignantes et enseignants qui célèbrent samedi leur Journée mondiale.

Le syndicat profite de cette journée pour rappeler les conditions difficiles d'exercice du métier notamment dans la région.

En plus des charges de travail qui s'accumulent, les enseignants doivent aussi vivre avec la rareté de la main-d’œuvre.

La présidente du syndicat Hélène Lambert dit que la surcharge est ressentie à plusieurs niveaux.

Nous sommes en pénurie aussi en région de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Ungava. Ça se répercute sur nos membres par soi de la suppléance obligatoire, de l'aide supplémentaire à apporter à des collègues qui vont avoir besoin d'un coup de pouce pour l'organisation, la planification et la gestion de leur classe, et [ce sont] les conditions de travail et d'exercice qui en souffrent aussi par des surplus de taches , constate Hélène Lambert.

En février 2018, les commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, le SEUAT et l'UQAT ont sur pied un Groupe de travail sur la valorisation de la profession enseignante.