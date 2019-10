Des caméras de surveillance chez soi pour se protéger des malfaiteurs

Les propriétaires de maison sont de plus en plus nombreux à installer des caméras de surveillance sur leur propriété afin de se protéger des vols et actes de vandalisme.

Doug Pennington est l’un de ces propriétaires. Il a installé un système de sept caméras un peu partout sur sa propriété qui se trouve dans le sud de Regina.

Les images captées sont disponibles en temps réel sur le téléphone intelligent de sa femme ainsi que grâce à un moniteur installé dans la maison.

Je me sens beaucoup plus en sécurité parce qu’il serait difficile pour quelqu’un de mettre le pied sur ma propriété sans que mes caméras m'avertissent , souligne-t-il.

D’ailleurs, une nuit, ses caméras ont capté quelqu’un qui vérifiait si les voitures dans son allée étaient verrouillées. Il a utilisé ces images sur Facebook pour avertir ses voisins d’être plus vigilants.

Avoir des images de ce qui s’est passé vous met dans une bien meilleure position pour dire que ça s’est passé et le prouver , fait-il remarquer.

Une caméra a capté ce qui semble être un individu vérifiant si les portes des voitures dans le stationnement de la maison de Doug Pennington sont verouillées. Photo : Radio-Canada / Doug Pennington

Les systèmes de surveillance comme celui de Doug Pennington sont de plus en plus communs et abordables. La technologie s’est améliorée dans les dernières années pour maintenant permettre des images claires.

La police de Regina admet que les policiers demandent parfois à voir les vidéos captées par des voisins lorsqu’un crime est commis dans un quartier.

La porte-parole de la police de Regina, Elizabeth Popowich indique que les vidéos captées par des systèmes de sécurité sont effectivement plus fréquemment utilisées comme preuve d’enquête, mais rappelle qu’ils ne garantissent pas une arrestation.

Les gens doivent garder en tête que même si nous avons une image de quelqu’un entrant sur votre propriété et prenant quelque chose vous appartenant, nous ne connaissons pas son identité. Ces images ne viennent pas avec une étiquette indiquant le nom et l’adresse du suspect , souligne-t-elle.

Cody Maurer a lui aussi des caméras sur sa propriété.

Depuis trois ans, il a ainsi vu quelqu’un en train de voler sa poubelle, un conducteur entrer en collision avec la voiture de sa femme garée devant la maison ainsi qu’une personne qui a ouvert le tuyau d'arrosage dans son jardin.

Deux des quatre caméras de surveillance de Cody Maurer ont été volées au cours des derniers mois. Il songe maintenant à investir dans un système plus performant. Photo : Radio-Canada / Alex Soloducha

Il a également fourni à la police des images pour les aider dans des enquêtes touchant son quartier.

Il note toutefois que certaines personnes considèrent maintenant ces caméras comme une menace. Une de ses caméras a été volée en mai. Une autre l’a été en septembre.

Les criminels réalisent de plus en plus qu’ils sont observés et ils essaient de détruire les preuves de leurs méfaits , croit-il.

Cody Maurer déclare que le vol de ses caméras ne l’a pas découragé à en posséder, au contraire. Il prévoit investir dans un système plus performant comprenant huit caméras qui ne sont pas aussi visibles.

Avec les informations d’Alex Soloducha