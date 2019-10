Cinq jours de vote sur les campus

Grâce à ce projet pilote d'Élections Canada, près de 70 000 étudiants avaient pu voter en 2015. Depuis, le programme, qui a rencontré une certaine popularité, est devenu permanent.

Alors que l'on recensait une trentaine d’établissements où il était possible de voter en 2015, on compte maintenant 121 bureaux de vote ouverts dans 109 campus collégiaux et universitaires au pays, dont une trentaine au Québec.

Si l’objectif principal d’Élections Canada est d’encourager la participation des jeunes, ce programme permet également d’améliorer l’accessibilité en augmentant le nombre de jours de vote.

En effet, bien que ces bureaux de vote soient destinés à la population étudiante, tout électeur peut y exercer son droit de vote, et ce même s'il se trouve à l'extérieur de sa province de résidence.

C’est très populaire, explique le responsable du vote à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Lucien Turbis. Les gens veulent voter parce que ce n’est pas compliqué et la file d’attente n’est pas trop longue.

Pour voter, il suffit aux électeurs de présenter une preuve d'identité et d'adresse.

C'est sûr que ça nous fait gagner du temps, affirme une étudiante de l’UQAM. Ça nous permet d’avoir un endroit plus accessible pour voter puisque c’est important de le faire.

Ces bureaux seront ouverts pendant cinq jours consécutifs, à raison de 12 heures par jour maximum, soit le samedi de 9 h à 18 h, le dimanche de 12 h à 16 h, et les lundi, mardi et mercredi, de 10 h à 22 h 30. Mais ces horaires pourraient varier d'un campus à l'autre.

La liste complète des bureaux de vote sur campus se trouve sur le site internet elections.ca.

Avec les informations de Louis de Belleval