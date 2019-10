« La discrimination, elle est encore là », dénonce Femmes autochtones du Québec

La discrimination, elle est encore là , a-t-elle soutenu en marge d'une réunion d'un conseil réunissant des membres des neuf communautés innues à Sept-Îles, samedi.

Selon elle, la récente refonte de la Loi sur les Indiens ne va pas assez loin. Le 15 août, le gouvernement a complètement retiré la discrimination faite aux femmes dans la Loi sur les Indiens. Mais ce n’est pas tout gagné. On va continuer la lutte , a-t-elle assuré.

L'une des mesures discriminatoires toujours présentes, selon Mme Michel, est que la Loi sur les Indiens impose aux femmes autochtones la déclaration de la paternité. Si une femme autochtone ne déclare pas le père d’un enfant [celui-ci] est automatiquement considéré comme étant né d’un père blanc. [...] Pourquoi nous, on nous impose ça?

Outre cet exemple, la présidente de Femmes Autochtones du Québec estime que davantage de ressources doivent être consacrées à la réduction de la violence faite aux femmes autochtones.

Si Femmes Autochtones du Québec a été fondée il y a 45 ans, c’est bien parce qu’on a osé parler de violence quelque part. Viviane Michel, présidente, Femmes Autochtones Québec

Viviane Michel a expliqué que son regroupement est à faire une tournée du Québec pour rencontrer ses membres. On va parler de la discrimination faite aux femmes. Tout part de ces enjeux-là et on ajoute les agressions sexuelles, qui est un enjeu dont les communautés ne veulent pas parler. C’est trop délicat. Ça touche trop de monde .

Un « privilège »

Selon Mme Michel, rencontrer les femmes autochtones du Québec est important pour donner une portée aux enjeux. C'est un moment privilégié de m’asseoir et d’entendre les femmes et repartir avec les mandats qu’elles vont me donner , a-t-elle déclaré.

C’est le même son de cloche pour Marie-Josée Wapistan, représentante sortante des neuf communautés de la nation innue pour Femmes Autochtones du Québec.

Elle fait état de beaucoup de souffrance dans les communautés en raison de méfaits et de la circulation de drogues.

Celle qui brigue un troisième mandat sur une possibilité de quatre espère toutefois que des changements arriveront rapidement. Il faut bouger. Pas juste recevoir. Il faut aller à l’action et j’attends impatiemment ces actions , conclut-elle.

Avec les informations de Djavan Habel Thurton