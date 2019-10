De nouvelles zones d'exposition potentielles à la rougeole à Moncton

De nouvelles zones d'exposition potentielle à la rougeole à Moncton ont été publiées samedi, après qu'un voyageur atteint de la maladie ait passé quelques jours dans la région entre le 19 et le 20 septembre.

Le Québec annonçait lundi qu'un voyageur atteint de la rougeole avait voyagé à bord d'un avion de Moncton en direction de Montréal.

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick n'a appris la nouvelle que mercredi, à travers les médias.

Mercredi en fin de journée, le gouvernement avait indiqué certaines zones potentielles d'infection, soit Holiday Inn Express and Suites de Dieppe et l’Aéroport international Roméo-Leblanc, entre le 19 et le 20 septembre.

Suite à une enquête, le Bureau du médecin-hygiéniste en chef a émis samedi un communiqué de presse indiquant de nouvelles zones potentielles d'exposition dans la région du Grand Moncton.

Voici les nouvelles zones à risque.

Des personnes ont été potentiellement exposées à la rougeole si elles : · se trouvaient au restaurant Pita Pit du boulevard Dieppe entre 16 h 30 et 19 h le 19 septembre; · ont emprunté un taxi de l’entreprise Air Cab entre 18 h et 20 h le 19 septembre; · se trouvaient au restaurant McDonald’s du boulevard Dieppe entre 19 h et 22 h le 19 septembre; · se trouvaient à l’hôtel entre 9 h 30 le 19 septembre et 9 h 30 le 20 septembre; · se trouvaient à l’aéroport de Moncton, dans la zone des départs, entre 10 h et 13 h le 20 septembre; · se trouvaient à bord du vol Air Canada 8903 qui a quitté Moncton à 11 h 15 à destination de Montréal le 20 septembre;

Les personnes exposées pourraient déjà commencer à manifester des symptômes ou ceux-ci pourraient apparaître d’ici au 11 octobre.

Les patients souffrent d’abord de symptômes comme la fièvre, la toux, l’écoulement nasal, la rougeur aux yeux, la fatigue, l’irritabilité. Ils peuvent aussi constater l’apparition de petites taches blanches dans la bouche. Enfin, une éruption rougeâtre apparaît sur le visage et se répand sur tout le corps.

On conseille aux gens qui pensent avoir contracté la rougeole de ne pas se rendre à l'hôpital ou dans une clinique, et de plutôt appeler le 811. Il faut à tout prix éviter les contacts avec les bébés, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Quels sont les risques pour le public?

Il n’y a pas d’éclosion de rougeole, précise le Dr Yves Léger, médecin-hygiéniste pour l’est du Nouveau-Brunswick. Malgré tout, les autorités de santé publique sont toujours aux aguets et tenaient à informer le public.

La rougeole est une maladie qu'on prend très au sérieux. C'est une maladie qui peut être sévère et qui peut avoir des complications assez importantes , mentionne le Dr Léger. C'est une des maladies les plus contagieuses que l'on connaît.

Le Dr Yves Léger. Photo : CBC

Le voyageur qui est passé par Moncton a reçu un diagnostic de rougeole à son retour au Québec, le 21 septembre. L’individu était probablement très peu contagieux durant son bref séjour au Nouveau-Brunswick, juge le Dr Léger.

Le risque pour le public est probablement très bas , souligne le médecin. On a quand même décidé de ne pas prendre de chances. On veut être sûr d'aviser le public.

Le Dr Yves Léger rappelle que la vaccination est la meilleure façon de prévenir la rougeole et d’éviter une éclosion.

La meilleure façon de se protéger contre cette maladie-là, c'est vraiment d'être sûr qu'on est à jour avec nos vaccins. Parce que c'est un vaccin très efficace , conclut le médecin-hygiéniste.

D'après les renseignements de Jessica Savoie