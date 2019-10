Un Défi allaitement pour plusieurs mamans en Abitibi-Témiscamingue

L'événement vise à promouvoir les bienfaits de l'allaitement est de normaliser le geste en public.

C’est également pour lutter contre l’idée que l'allaitement en public est une pratique tabou.

À Ville-Marie, l'événement se tiendra pour la 14e année et cette fois-ci dans les locaux de la clinique interdisciplinaire Movens.

Ça participe à une belle cause de tout normaliser l'allaitement que ce n'est pas tabou. La coordonnatrice Karine Abel

C'est vraiment bien parce qu’elles se trouvent plusieurs mamans ensemble. Des fois quand on a un petit bébé, on a moins la possibilité de sortir et là on se retrouve dans un endroit où toutes les mamans sont dans la même réalité. Elles allaitent donc elles peuvent échanger entre elles. Il y a aussi la présence des marraines d'allaitement si elles ont des questions , explique la coordonnatrice de l'événement de Ville-Marie, Karine Abel.

Des défis ont également lieu à Rouyn-Noranda, Val-d'Or et à La Sarre.