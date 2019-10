Le visage d'un homme du 19e siècle reconstitué à Ottawa

Le buste reconstitué sera exposé au cimetière Beechwood à compter de dimanche. Une cérémonie spéciale aura lieu à compter de 14 h pour remettre en terre les restes retrouvés lors de la construction du train léger d'Ottawa.

C'est une spécialiste en reconstruction faciale d'Ottawa, Sarah Jaworski, qui a refait le visage de l'homme à partir de l’un des squelettes qui ont été découverts près de l’intersection des rues Queen et Elgin. C'est là que se trouvait le premier cimetière de la ville, qui s'appelait alors Bytown.

Son crâne était en très bonne condition, la mâchoire était complète, il ne manquait quelques dents , affirme Mme Jaworski.

C'est à la demande du Musée canadien de l'histoire qu'elle a pu réaliser, en un mois, la reconstruction en argile du visage de cet homme non identifié à partir d’une impression en 3D de son crâne.

Elle a refait le visage en utilisant une technique scientifique qui utilise différentes marques sur le crâne pour déterminer la profondeur de la peau.

Vous placez les marques sur le crâne et cela vous donne une idée de l'endroit où la peau était , explique Mme Jaworski. Puis vous construisez les muscles du visage et vous regardez différentes caractéristiques osseuses sur le crâne pour déterminer comment était le nez, comment étaient les yeux et cela vous donne une idée de ce à quoi ressemblait le visage.

La plupart de ces personnes étaient des ouvriers, des personnes qui n’avaient pas accès aux soins de santé, qui n’avaient pas accès aux soins dentaires et qui travaillaient très dur. Janet Young, anthropologue au Musée canadien de l'histoire

La chevelure bouclée de l’homme a été proposée par Janet Young, anthropologue au Musée canadien de l'histoire, selon le style de coiffure de l’époque. Pour ce qui est du chapeau, il a été emprunté au musée Bytown.

Les restes de leur corps montrent qu’ils n’étaient pas en bonne santé , dit Mme Young.

Le travail de Mme Jaworski a impressionné Janet Young, qui a pu étudier pendant des années les corps retrouvés dans l’ancien cimetière.