Des Jeannois s'efforcent de vendre leur gagne-pain

La farine et le levain n'ont aucun secret pour le clan Lajoie. Depuis 1928, des membres de cette famille sont à la tête d'une boulangerie bien connue qui a d'abord eu pignon sur rue à Hébertville et qui est désormais solidement implantée à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Cependant, malgré sa popularité auprès de la clientèle, la vente de ce commerce se révèle être un véritable casse-tête.

La patience est la mère de toutes les vertus... Au fil du temps, ce vieil adage est certainement devenu la devise de Sylvie et de Pierre Lajoie qui sont respectivement âgés de 69 et de 57 ans.

Ces deux entrepreneurs, qui n'ont jamais compté leurs heures pour garantir le succès de leur commerce, tentent de se départir de leur boulangerie depuis maintenant huit ans.

Or, la lourdeur de leurs tâches rebute les acheteurs potentiels qui ne se bousculent pas au portillon. S’il faut en croire M. Lajoie, sa sœur et lui passent le plus clair de leur temps au travail. Quand ils rentrent finalement chez eux, ils n’ont qu’une idée en tête : dormir.

Sylvie Lajoie rêve d'accrocher définitivement son tablier alors que son frère souhaite lever le pied en devenant un simple employé de la boulangerie et en se délestant ainsi de toutes ses responsabilités administratives.

Pendant longtemps, le duo a cru que le bouche-à-oreille suffirait pour conclure une vente. Or, comme ce scénario tarde à se concrétiser, une affiche a récemment fait son apparition sur la façade du commerce. La pancarte a attiré quelques regards.

L'affiche a été installée en avril dernier. Photo : Radio-Canada

Certains consommateurs réguliers se croisent les doigts pour que la Boulangerie Lajoie trouve preneur et surtout pour que l'éventuel nouveau propriétaire du commerce respecte à la lettre la recette de pain qui a fait ses preuves depuis belle lurette.

Ça fait 43 ans que je suis une cliente. Je serais déçue si personne ne prenait la relève , raconte Madeleine Tremblay.

Le pain est vraiment bon. Il n'est pas caoutchouteux. Il fait de belles rôties , résume Roger Tremblay.

Pour le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin, il est inimaginable que la Boulangerie Lajoie finisse par disparaître du paysage de sa ville. À son avis, ce commerce est une institution dont il faut non seulement assurer la sauvegarde, mais aussi le développement.

La réputation de la Boulangerie Lajoie repose aussi sur ses brioches. Photo : Radio-Canada