Un homme blessé par balle dans un stationnement de Lachine

Un homme de 28 ans a été découvert étendu dans un stationnement de la rue Camille, près de l'avenue Ouellette et du Club de Tir de Ville Saint-Pierre.

Les policiers se sont rendus sur place après un appel au service d'urgence 911. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont constaté que la victime avait été atteinte d'au moins un projectile d'arme à feu au haut du corps.

L'homme a été transporté à l'hôpital et demeure dans un état critique.

Des témoins de l’événement ont été appelés sur les lieux, mais ils ne semblent pas vouloir collaborer avec la police.

On a peu de collaboration des témoins. Les enquêteurs font l’analyse de la scène, accompagnés des techniciens en identité judiciaire, qui vont prendre des photos et faire des prélèvements. Ils vont tenter de rencontrer différents témoins pour essayer d'obtenir plus d’informations et de rencontrer la victime , a indiqué la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Véronique Comtois.

Les enquêteurs sont notamment à la recherche d'images qui auraient pu être captées par des caméras de surveillance dans le secteur.