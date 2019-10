L’Océanic s’incline 5-3 devant le Phœnix de Sherbrooke

Il s’agit d’une première défaite en temps réglementaire pour l’équipe bas-laurentienne, qui se trouve dorénavant au 6e rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ) avec une fiche de quatre victoires, une défaite et une défaite en tirs de barrage cette saison.

Le club avait toutefois pris les devants 2-0 en première période alors qu’Alexis Lafrenière (#11) a ouvert la marque avec son quatrième but de la saison après cinq minutes de jeu. Le joueur de centre Zachary Bolduc (#15) a pour sa part compté son premier but en carrière dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec deux minutes plus tard.

Mais la formation estrienne avait plus d’un tour dans son sac. Il n’aura fallu qu’un peu plus de huit minutes à l’équipe de Sherbrooke pour battre le gardien Colton Ellis (#92) à quatre reprises sans riposte au cours de la deuxième période.

L’ailier droit Dmitry Zavgorodniy (#89) a réussi à réduire l’écart au cours de la troisième période avec son quatrième but de la saison, portant la marque à 4-3, mais ce ne fut pas assez pour aller chercher la victoire.

Les joueurs de l’équipe rimouskoise ont écopé de 23 minutes de pénalité au cours de la partie, notamment pour rudesse, bataille et pour avoir fait trébucher des joueurs adverses. Alexis Lafrenière a d’ailleurs été cité pour abus d’un officiel qui lui a valu une mention d’extrême inconduite de partie.

L'Océanic affronte l'Armada de Blainville-Boisbriand samedi à 16 h au Centre d'excellence Sports Rousseau.