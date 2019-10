L'Odyssée remporte la coupe Évangéline

Il a fait froid pour la première édition de la Coupe Évangéline. Les bénévoles se sont habillés chaudement sur les lignes de côtés. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Au-delà de la fête du football, c'était aussi l'occasion de voir les deux meilleures équipes, les seules encore invaincues, de la Division 2 de la Ligue provinciale de football scolaire. Et les partisans des deux formations n'ont pas été déçus. Le temps froid (à peine 5 degrés Celsius) n'a pas empêché les nombreux spectateurs de crier et de danser.

Les partisans des Castors de l'École Sainte-Anne n'ont pas ménagé leurs encouragements malgré le froid. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Comme l'a dit une élève de l'École Sainte-Anne, maquillée aux couleurs des Castors et portant un tutu: "On va garder une attitude positive, on peut gagner. Et non, on n'a pas froid en bougeant et en dansant.

Des partisans des Olympiens de l'Odyssée, de Moncton, étaient à Fredericton pour encourager leurs favoris. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Les visiteurs ont pris l'avantage 6-0 sur une course de Samuel LeBlanc, avec 44 secondes à faire au premier quart. Les Castors ont répliqué dans la 3e minute de la période suivante. Avec la transformation réussie, les locaux menaient 7-6.

Les Olympiens ont pris le contrôle du match avec un touché et un placement avant la demie. Et 17 autres points dans les deux derniers quarts. Caleb Fogarty a inscrit deux majeurs au compteur.

Jonah Lockhart, des Castors, effectuent un attrapé du bout des doigts. Photo : Radio-Canada / Denis Mazerolle

Honnêtement, c'était très compétitif durant le match. Honnêtement, on s'attendait à une telle performance de leur part. C'était très intense. La saison n'est pas finie. On vise les trophées. On est prêt là, on est prêt! Caleb Fogarty, demi offensif, Olympiens de L'Odyssée

Son coéquipier, le quart-arrière Devin Niles, estime que la victoire de vendredi est importante dans l'histoire de l'école.

Ça fait quatre ans que je joue avec les Olympiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une grande victoire comme celle-ci. On a une fiche de 5 victoires et aucune défaite. Gagner le trophée, ça nous motive à continuer. Devin Niles, quart-arrière, Olympiens de L'Odyssée

Samuel Tremblay, des Castors, s'est illustré avec deux passes de touché. Les 14 points de l'ÉSA représentent le plus petit nombre marqué dans une joute cette saison. C'est aussi leur première défaite.

Samuel Tremblay (numéro 4) trouve Jonah Lockhart (16) dans la zone de but pour le premier touché des Castors lors de la Coupe Évangéline. Photo : Radio-Canada / Denis Mazerolle

On est un peu déçu, mentionne Tremblay, mais c'est une bonne équipe, il faut les respecter. Ils ont bien joué et ils étaient bien préparés. Il faut juste travailler fort la semaine prochaine. On a appris qu'on n'est pas les meilleurs apparemment.

C'est malheureux qu'on n'ait pas gagné , ajoute son coéquipier Jonah Lokhart. Mais on espère encore les jouer dans les provinciaux puis on va les battre.

Au passage, les Castors ont manqué de munitions. Ils n'ont que 28 joueurs dans l'alignement comparativement à la quarantaine des Olympiens.

Les Castors tenteront de renouer avec la victoire sur ce même terrain la semaine prochaine contre les Saints de Saint-Malachy's. De leur côté, les Olympiens de l'Odyssée auront un autre match où l'émotion sera au rendez-vous: la Coupe Acadie. Jeudi, ils affronteront leurs rivaux de toujours, les Matadors de Mathieu-Martin, de la ville voisine de Dieppe.