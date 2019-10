RaJe 2019 : rassemblement francophone sous le thème du courage en Alberta

Le plus grand rassemblement de la jeunesse d'expression française de l'Alberta, le RaJe 2019, s'est déroulé vendredi à la place Servus Credit Union de Saint-Albert. Plus de 750 jeunes, de la 7 e à la 12 e année en provenance des quatre coins de la province, ont pris part à l'événement dont le thème de cette année est le courage de vivre en français.

Le RaJe 2019 s’est donné comme mission de rassembler les jeunes francophones de partout en Alberta pour célébrer la fierté et le courage de vivre en français.

On voit que la nouvelle génération est en train de prendre la relève donc on veut encourager ce courage-là. On veut inculquer ça dans ces jeunes-là. C’est pour ça qu’on a le thème du courage cette année , lance Sympa César, président de Francophonie Jeunesse de l'Alberta.

Sympa César, président de Francophonie Jeunesse de l'Alberta espère que le RaJe 2019 encouragera les jeunes à prendre la relève dans leur communauté. Photo : Radio-Canada

Je me sens bien. Ce n’est pas la première fois que je suis là. C’est la deuxième fois. Le courage pour moi c’est d’avoir de l’énergie, travailler, agir, ne pas avoir peur , explique Françoise Iténdéy, une jeune participante.

Françoise Iténdéy, participante au RaJe 2019. Photo : Radio-Canada

Soccer, yoga, patinage, atelier graffiti, séances de rire, une quinzaine d’activités ont été organisées pour faire la promotion de la santé physique et mentale auprès des jeunes participants.

Les jeunes ont pris part à de nombreuses activités artistiques et sportives. Photo : Radio-Canada

Des séances de rire ont été organisées pour les jeunes lors du RaJe 2019, dont l'objectif était la promotion de la santé physique et mentale. Photo : Radio-Canada

Adam Brown se dit honoré d'animer l'événement. Photo : Radio-Canada

« C'est un événement tellement spécial avec des gens de Medecine Hat jusqu'à Grande Prairie ou Cold Lake, Bonnyville....Le fait qu'on peut rassembler des jeunes de partout dans la province dans un même endroit pour une journée, de vivre en français, c'est extraordinaire! », lance David Brown, animateur du RaJe 2019, avec enthousiasme.

En plus des nombreuses activités sportives et artistiques, les jeunes ont eu droit à un concert de rock en français du groupe québécois Bleu Jeans Bleu.

Le groupe de musique québécois Bleu Jeans Bleu était de passage en Alberta et a donné un concert devant des centaines de jeunes francophones lors du RaJe 2019. Photo : Radio-Canada

Des centaines de jeunes sont venus assister au concert en français du groupe de musique rock québécois Bleu Jeans Bleu lors du RaJe 2019. Photo : Radio-Canada

Avec les informations de Danielle Kadjo