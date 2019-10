Une spécialiste en soin de l’hépatite C déplore une sous-utilisation en Saskatchewan d’un traitement efficace et couvert par l’assurance maladie.

« Tout le monde a droit à ce traitement. Cela ne coûte rien au patient », lance Lesley Gallagher, du Réseau de soin contre les maladies infectieuses de la Saskatchewan.

Pourtant, la Saskatchewan a le taux le plus élevé d’infection au virus de l’hépatite C au Canada.

Elle explique que, pour certains patients, le traitement est constitué d’une pilule par jour. La durée du traitement dépend de l’état de santé du patient.

Depuis 2015, les médicaments Harvoni et Sovaldi sont couverts par le régime d'assurance maladie de la province. Deux ans plus tard, d'autres médicaments ont été intégrés à cette couverture de santé, comme Epclusa, Zepatier, Daklinza et Sunvepra.

Une infection trop peu dépistée

Lesley Gallagher estime que seulement 45 % des porteurs du virus ont subi le test de dépistage et une proportion encore moindre suit le nouveau traitement. Pourtant, l’analyse d'une seule goutte de sang permet de détecter le virus.

« Même parmi le personnel de santé, on a encore beaucoup de sensibilisation à faire », déclare-t-elle.

Elle déplore que certains médecins refusent de demander à leur patient de subir ce test de dépistage, s’ils estiment qu’il n'existe que peu de facteurs de risque.

Le test de dépistage de l'hépatite C se fait avec une goutte de sang et le résultat s'affiche en 15 minutes. Si le test est positif, d'autres analyses sanguines peuvent être nécessaires. Photo : Radio-Canada / Don Somers

Cette infection virale qui s'attaque au foie se transmet par le sang. Ceux qui s’injectent de la drogue sont donc particulièrement vulnérables.

Des symptômes peu reconnaissables

Une personne infectée peut ne pas s’en rendre compte. L’infection peut entraîner, dans certains cas, des douleurs musculaires, la fatigue, la perte d'appétit et la diarrhée.

Don Lesser qui avait cette maladie indique qu'il pensait que son malaise était dû à l’âge.

Il relate avoir été diagnostiqué fortuitement après la mort de son médecin. Lors que sa nouvelle docteure a appris qu’il n’avait jamais fait de test de dépistage de l'hépatite C, elle lui a demandé d'en faire un. Et le résultat s'est révélé positif.

Il indique avoir d’abord eu du mal avec les anciens traitements. Mais grâce au nouveau traitement disponible gratuitement dans la province, il s’est remis de la maladie.

« Je l’ai mise K.O. Je vais 100 % mieux maintenant », dit-il tout heureux.

Avec les informations de Bridget Yard