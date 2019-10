Les ambitions de Xavier Dolan

À quelques jours de la sortie en salle de son nouveau long métrage, Matthias et Maxime, Xavier Dolan était de passage au micro de René-Homier Roy à l'émission Culture club, afin de discuter du langage de sa génération, des périls du métier de réalisateur et de ses ambitions d'acteur de plus en plus prononcées.

Matthias et Maxime prendra l'affiche le 9 octobre prochain. En plus d'en assurer la réalisation, Xavier Dolan y incarne Maxime, un ami d'enfance de Matthias, joué par Gabriel D'Almeida Freitas, avec qui il sera forcé de s'interroger sur les notions d'amour et d'amitié.

Pour le court-métrage de la soeur d'un de leurs amis, Erika, Matthias et Maxime, deux hétéros convaincus, sont contraints d'échanger un baiser. Cet exercice relativement futile bouleversera les deux trentenaires, qui seront catapultés dans une grande remise en question.

René Homier-Roy a posé à Xavier Dolan la question qui brûle toutes les lèvres, compte tenu des thèmes auxquels nous a habitués le cinéaste, à savoir s'il y a une dimension homosexuelle à son scénario.

Les deux personnages ne sont pas homosexuels. C’est ça qui les trouble. S’ils ressentaient qu’à 30 ans, ils ont peut-être besoin de vivre une aventure, ils le feraient, explique le cinéaste. Les gens le font, moi je l’ai fait. J’ai eu des aventures avec des hommes hétérosexuels qui avaient envie d’exprimer une partie de leur sexualité.

Contrairement à plusieurs de ses films précédents, le scénario de Matthias et Maxime n'est donc pas nécessairement axé sur l'identité sexuelle, mais plutôt sur la fine ligne entre l'amour et l'amitié. Ce qui les trouble, bien plus qu’une attirance physique, c’est qu’ils ont l’un envers l’autre des sentiments.

Matthias (Gabriel D'Almeida Freitas) et Maxime (Xavier Dolan), les deux personnages principaux du nouveau film de Xavier Dolan Photo : Shayne Laverdière

Le français « hybride » des jeunes Québécois

Le personnage d'Erika, interprété par Camille Felton, est le portrait tout craché de plusieurs jeunes Québécois. Si son rôle est plutôt secondaire, sa façon de s'exprimer n'a pas manqué de retenir l'attention de M. Homier-Roy, qui a demandé à Dolan si elle ne serait pas un « concentré de tout ce qui est haïssable dans la jeunesse d’aujourd’hui. »

Ce qu’elle représente c’est beaucoup de franglais, [...] à travers une langue assez massacrée, hybride, une espèce de sabir qui, même pour ma génération, est souvent incompréhensible et qui nous irrite au plus haut point. En même temps, il y a quelque chose de très moderne chez elle lance le réalisateur.

Pour moi, la langue – et j’ai toujours essayé de le montrer dans mes films – c’est quelque chose d’évolutif, c’est quelque chose qui se transforme. Il y a des puristes de la langue qui refusent d’y croire. Xavier Dolan

Pour Xavier Dolan, pas question de travestir le vrai parler des gens qu'il côtoie dans la vie de tous les jours. Il en profite pour lancer une pointe aux films où se parle « un français qui n'existe pas, un peu pédant, en ''trou de cul de poule''. »

On m’a souvent reproché d’écrire dans mes films un mauvais français, un français qui faisait honte aux Québécois devant par exemple les Français. [... ] Moi ma façon d’en parler et de militer pour la survie du français, ce n'est pas en évitant d’écrire des personnages réalistes qui parlent un québécois plus vulgaire. C’est en créant un personnage comme le sien pour faire réfléchir les gens.

Une scène de « Matthias et Maxime » Photo : Shayne Laverdière

Un réalisateur à l'écoute de ses comédiens

Pour Matthias et Maxime, Xavier Dolan est allé chercher plusieurs de ses amis proches afin de compléter la distribution (Pier-Luc Funk, Catherine Brunet, Adib Alkhalidey, Antoine Pilon, Gabriel D'Almeida Freitas, Samuel Gauthier). M. Homier-Roy a cherché à savoir quel type de réalisateur Dolan était dans un contexte plus amical : Est-ce qu’il y a eu de l’improvisation? Est-ce que vous les avez menacés du fouet s’ils sortaient du texte?

Le cinéaste en a profité pour remettre les pendules à l'heure par rapport à sa façon de diriger les acteurs en général.

Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là, puis ça fait 10 ans que j’écoute ce que les gens me disent [...] J’écoute tous les gens autour de moi, c’est juste ça que je fais. Après ça, l’impression que les gens ont...les gens ont bien des impressions, mais moi je vous dis comment ça se passe sur mes plateaux. affirme-t-il.

On travaille tous ensemble, puis on fait des sacrifices, on sacrifie nos égos, certaines idées. On appelle ça en anglais ‘’kill your darlings’’ (tuez vos chéris).

C'est d'ailleurs ce genre de relation qu'il entretient avec celle qui le suit depuis ses touts débuts, Anne Dorval.

Anne Dorval dans le film « J'ai tué ma mère », de Xavier Dolan Photo : K-Films

Anne est une comédienne, mais aussi une artiste. C’est quelqu’un qui a une idée de ce à quoi ressemble sa profession, son art, puis à quoi ressemble sa vérité et la vérité qu’elle essaie d’incarner. S’il y a quelque chose qui se met en travers de son chemin, elle n’hésitera jamais à le dire.

Parlant d'Anne Dorval, le réalisateur lui a confié un rôle assez éloigné de sa personne. Elle interprète le rôle de Manon, la mère de Maxime, qui est « vulgaire, malheureuse, mesquine, [...] un personnage assez terrible » selon M. Homier-Roy. Était-ce un défi d'imposer un tel rôle à son actrice fétiche?

Selon Dolan, il n'en est rien. C'était même plutôt jouissif. On veut tous faire des méchants, des personnages fourbes [...] Anne on la voit dans Le coeur a ses raisons, elle se revire puis c’est Hermione dans Andromaque. C’est la femme de Trump dans le Bye Bye, puis ensuite c’est la mère dans Matthias et Maxime. C’est ça qui fait sa force. La raison pour laquelle je l’admire tant, c’est sa polyvalence, sa créativité.

Quand le métier de réalisateur rend fou

René Homier-Roy est revenu sur le tournage difficile du premier film de Xavier Dolan en anglais, The Death and Life of John F. Donovan, en lui rappelant que Kit Harrington, l'acteur principal, l'avait trouvé un peu épeurant sur le plateau, puisqu'il « ne lâchait jamais la patate. »

Kit Harington dans le film « The Death and Life of John F. Donovan » de Xavier Dolan Photo : Shayne Laverdière/films Séville

Ça rend fou quand les gens détruisent un film qu’on a mis trois ans à faire en une minute. Xavier Dolan

Le réalisateur ne s'en cache pas, lorsqu'il s'investit dans un film, cela l'obsède et consomme toute son énergie.

Moi ça devient toute ma vie faire un film. Je touche aux costumes, j’en achète les tissus. C’est pas moi qui les couds, c’est pas moi qui les assemble, mais je les dessine, je trouve les références, je monte [le film], je monte la bande-annonce, je fais les sous-titres en anglais, je fais les sous-titres en français explique-t-il.

Pendant le tournage de John F. Donovan, j’ai [eu] une perte de contrôle et [j'ai perdu] complètement la couche de peau sur mes paumes, sur mes mains, et c’est jamais revenu. [...] Je ne veux plus ce stress-là, je ne veux plus cette responsabilité.

J’ai envie de répondre au pouvoir des autres. Je n'ai plus envie d’avoir ce pouvoir-là, j’ai envie de m’abandonner, j’ai envie de m’oublier . Je n'ai pu envie de contrôler, j’ai envie qu’on me contrôle. Xavier Dolan

L'appel du jeu plus fort que tout

Ce besoin de changer d'air, Xavier Dolan le revendique haut et fort. De plus en plus, il multiplie les rôles au cinéma. On a pu le voir en 2018 dans le film Boy Erased et il a obtenu un petit rôle dans Ça : Chapitre 2, deuxième volet cinématographique tiré de l'oeuvre de Stephen King.

Plus récemment, il a également tourné avec le grand Gérard Depardieu, à qui il donnera la réplique dans Comédie humaine, le prochain film du cinéaste français Xavier Giannoli (Marguerite, À l’origine). Il n'a d'ailleurs pas manqué de lui lancer des fleurs.

Personnellement, ça a été très agréable. C'est un personnage qui habite quand même l'espace. Il fait énormément de blagues, il bouffonne énormément, mais quand la caméra tourne, il est vrai, il est présent. [...] Tu te retournes, tu le regardes et dans le regard, il y a une justesse.

Xavier Dolan est définitivement prêt à prendre une pause de son rôle de réalisateur. En fait, selon ses dires, c'est un désir latent qui le suit depuis toujours, mais qu'il n'a pas eu la chance d'explorer autant qu'il l'aurait voulu.

Ça fait depuis toujours que je dis que je veux jouer. Après, ce que je comprends c’est que bêtement, dans ma vie, j’ai pas fait l’espace pour ça. [...] J’avais des films à raconter, j’avais des choses à dire, puis les rôles qu’on m’offrait étaient pas tout le temps des rôles que j’avais envie de faire affirme-t-il. Là j’ai envie vraiment de m’asseoir et d’attendre. J’attends qu’on m’offre un rôle, j’attends de lire quelque chose que j’aime.

Dolan à la barre d'une série télé?

Avant de se concentrer sur son autre passion, le jeu, Xavier Dolan a un dernier projet en tête à la réalisation. Il serait présentement en train d'écrire une série pour la télévision, bien qu'il ne puisse pas en dire beaucoup à ce stade-ci.

On est dans un thriller, dans le suspense, dans l’horreur. Je vais essayer d’en dire plus bientôt sur ce qu’est ce projet. J’attends en fait de savoir si on peut aller de l’avant laisse-t-il planer.