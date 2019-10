Le candidat démocrate Bernie Sanders a été victime d’une crise cardiaque

Il avait été admis à l’hôpital après un malaise lors d’un événement électoral.

Lors de son hospitalisation à Las Vegas, au Nevada, les médecins ont placé deux stents dans une artère cardiaque bouchée. M. Sanders a quitté l’hôpital vendredi.

Après deux jours et demi passés à l’hôpital, je me sens bien et après avoir pris quelques jours de congé, j’ai hâte de revenir à travailler , a écrit le sénateur du Vermont, âgé de 78 ans, dans un communiqué.

C’est la deuxième fois en deux mois que des problèmes de santé obligent M. Sanders à annuler des événements de la campagne. En septembre, il a dû annuler certains rassemblements en raison d’une perte de voix.

Bernie Sanders est le candidat le plus âgé dans la course à l’investiture démocrate. Il lui arrive parfois de plaisanter sur son âge dans les rassemblements électoraux.