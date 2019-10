La libérale Diane Lebouthillier devant ses partisans

La députée libérale sortante et candidate de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier ne participera qu’à un seul débat durant la campagne. La candidate a indiqué préférer faire du porte-à-porte et parcourir sa vaste circonscription.

La ministre responsable de l’Agence canadienne du revenu a aussi choisi de faire valoir son bilan lors d’activités partisanes comme celle organisée à Percé en fin de journée, vendredi.

Une trentaine de ses partisans ont répondu à l’invitation de son organisation.

La rencontre était diffusée sur Facebook en direct. Bienvenue à ceux qui sont plus technologiques , a lancé la Mme Lebouthillier.

La candidate libérale dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier rencontre vendredi des électeurs de la région de Percé Photo : Radio-Canada

D’entrée de jeu, Diane Lebouthillier a rappelé à ses électeurs qu’avant son élection en 2015, la Gaspésie siégeait dans l’opposition depuis 20 ans. Ça nous a coûté cher, a-t-elle dit. 20 ans, c’est comme de la visite que tu n’as pas vue depuis 20 ans. Les gens ne parlaient pas de nous, de nos réalités, de ce qu’on vivait.

Elle estime que sa place au conseil des ministres lui a permis de mieux faire connaître et faire valoir la Gaspésie à ses collègues ministres.

En 2015, la libérale avait remporté l’élection avec 39 % des suffrages devançant le député sortant du NPD, Philip Toone (33 %) et le candidat du Bloc québécois (21 %).

Quatre ans plus tard, celle qui avoue s’être présentée parce qu’elle n’arrivait pas à recruter quelqu’un d’autre garde bien en tête la fragilité de sa position et ne promet pas qu'elle sera ministre si les libéraux de Justin Trudeau sont reportés au pouvoir le 21 octobre. Ce sont des postes éjectables , rappelle-t-elle.

Quatre ans plus tard

Elle se dit néanmoins fière de son bilan et avance que son gouvernement a versé depuis quatre ans dans la circonscription « un demi-milliard de dollars et un bateau », soit le traversier qui fera la navette entre Souris et Cap-aux-Meules.

Ce 500 millions de dollars inclut notamment les 60 millions pour la rénovation des ports pour petits bateaux, les 35 millions qu’Ottawa consacrera au fonds des pêches du Québec, l’argent investi pour la réfection et la mise à jour des infrastructures du parc Forillon ainsi que les 50 millions promis par Ottawa pour des travaux à venir sur le rail gaspésien.

La somme comprend aussi les prestations individuelles comme l’Allocation canadienne pour enfants, versée à 10 000 familles de la circonscription, a précisé la députée sortante.

Quatre ans à venir

Si les électeurs lui confient un second mandat, Diane Lebouthillier entend miser sur le tourisme pour développer l’économie régionale.

Il lui paraît important de travailler à étaler la saison touristique sur une plus longue période en misant, entre autres, sur le tourisme hivernal. Une façon, dit-elle, de maintenir les travailleurs en poste tout en contribuant à l’essor économique régional.

Préparation des crabiers à Sainte-Thérèse-de-Gaspé Photo : Radio-Canada

Dans une région où le travail saisonnier représentait, en 2018, jusqu’à 20 % des emplois, la députée sortante n’a pas fait défaut d’aborder la réforme de l’assurance-emploi et les promesses de son parti de modifier le programme pour mieux compenser les secteurs et les régions marquées par le travail saisonnier ou d’allonger l’arrêt de travail pour maladie de 15 à 26 semaines.

Diane Lebouthillier n’a pas oublié non plus les personnes âgées en rappelant qu’un gouvernement libéral hausserait la pension de vieillesse des personnes veuves ainsi que celles de 75 ans et plus.

Préoccupations régionales

À ses débuts sur la scène politique nationale, Diane Lebouthillier a eu à subir quelques critiques en raison de son unilinguisme francophone.

Quatre ans après son élection, quelques électeurs se permettent de la taquiner sur son anglais. Allez-vous nous dire une couple de mots en anglais? a demandé un partisan à la candidate, qui lui a répondu du tac au tac dans la langue de Shakespeare.

Les croisières autour du rocher Percé et de l'île Bonaventure sont parmi des incontournables à Percé. Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

D’autres électeurs dans la salle ont demandé à en savoir plus, par exemple sur les dossiers régionaux comme la remise à niveau du rail en Gaspésie, la réfection du quai de Percé, l’étude en cours sur la rentabilité du quai de Chandler, sur la santé, la pénurie de main-d’oeuvre ou le logement.

Diane LeBouthillier poursuivra sa campagne en début de semaine en Haute-Gaspésie.