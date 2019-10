Une piscine intérieure sur le site Trois-Rivières sur Saint-Laurent?

Ce centre d’affaires, que les promoteurs projetaient déjà de construire, aurait une superficie totale de 60 000 pieds carrés dont 10 000 pieds carrés seraient consacrés à la piscine.

L’agent immobilier Hugo Gaillardetz parle d’une piscine d’entraînement de cinq à sept corridors de 25 mètres, un projet totalement privé.

On essaie de trouver des organismes locaux qui vont vouloir prendre des banques d'heures parce que c'est quand même privé donc pour pouvoir aller de l'avant avec le projet , mentionne M. Gaillardetz qui veut aussi discuter avec la Ville de Trois-Rivières pour une collaboration.

Bien qu’il reste encore des étapes à franchir, Hugo Gaillardetz se dit suffisamment confiant pour parler d’une ouverture au printemps ou à l’été 2021.

Mais avant de commencer à construire l’immeuble, les promoteurs doivent s’entendre avec un certain nombre de locataires.

Pour la piscine, je vous dirais que c'est sûr à 90% qu'on la fait, mais quand on la fait? Il faut voir les locations c'est ça qui va faire en sorte qu'on va commencer la construction , précise M. Gaillardetz.

Des doutes et des questions

Bien qu’il salue l’idée d’investir dans les piscines, que ce soit de l’argent public ou privé, le directeur du Centre Loisir Multi-Plus est sceptique face à ce projet. David Bouchard affirme qu’une telle piscine ne répond pas aux réels besoins de la population à Trois-Rivières.

Les besoins de la population actuellement ne sont pas dans des corridors , lance M. Bouchard.

Oui on a besoin de corridors à cause de la fermeture de la piscine de l'UQTR, mais actuellement on a plus besoin de petits bassins, des bassins pour les touts petits, pour les personnes handicapées, pour faire de l'aquaforme, pour bouger, pour apprendre la natation , poursuit-il.

Selon lui, Trois-Rivières a besoin d’une piscine publique.

La piscine du Cégep de Trois-Rivières peut contenir jusqu'à six couloirs. Photo : Radio-Canada

C’est très très rare qu'il y a un entrepreneur privé qui se décide à se lancer en affaires parce qu'une piscine ce n'est pas rentable , mentionne David Bouchard.

L’instigatrice de la pétition pour demander l’aménagement d’une piscine publique à Trois-Rivières émet aussi des réserves.

Jointe au téléphone, Isabelle Perron Blanchette dit constater que plusieurs personnes se sentent concernées par le sujet, mais tout le monde semble travailler en silo. Elle espère que tous ceux qui s’intéressent au dossier ou qui veulent s’impliquer s'assoient ensemble.

Mme Perron Blanchette affirme qu’elle rencontre le maire de Trois-Rivières le 8 octobre avec un groupe de citoyens. Elle espère la tenue d’une consultation publique à court terme.