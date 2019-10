Des sous-verres pour contrer la violence sexuelle à Sherbrooke

C'est une initiative du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de l'Estrie (CALACS-Estrie), en partenariat avec le Service de police de Sherbrooke.

Sur les affiches et les sous-verres, on peut lire des phrases percutantes qui visent les potentiels victimes, agresseurs et témoins.

Il y a toujours l'ambiguïté où on nous dit "on a consommé et elle était consentante" ou "elle ne m'a pas dit non". Il y a une zone floue. Si la personne n'est pas dans son état normal, elle ne peut pas consentir, même si elle te dit oui. On veut que les gens arrêtent de justifier leurs gestes en disant qu'ils étaient saouls , explique Alexandra Pépin, intervenante au CALACS-Agression Estrie.

Les bars qui souhaitent à recevoir des sous-verres et des affiches peuvent contacter le CALACS-Agression Estrie.