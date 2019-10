Le Bloc québécois promet de lutter pour le financement des corps de police autochtones

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, était de passage à Val-d’Or vendredi. Il a tenu un point de presse pour signifier qu’il souhaiter être un allié des nations autochtones et appuyer les demandes qui émanent des communautés, dont le financement des corps de police autochtones.

L’enjeu du financement des corps de police autochtones a été maintes fois abordé lors des audiences de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics.

Plusieurs représentants des Premières Nations avaient dénoncé le sous-financement des corps de police, qui est assuré à la fois par le provincial et le fédéral. Le commissaire Jacques Viens a fait plusieurs recommandations dans son rapport pour assurer la pérennité de ces corps de police.

Si les Premières Nations étaient assises sur des réserves de pétrole, il y aurait tout l’argent du fédéral qu’ils veulent, mais non, ils ne sont pas assis sur des réserves, donc ils n’ont pas l’argent. Yves-François Blanchet, chef du BQ

Yves-François Blanchet veut défendre cette cause au parlement. Est-ce que les gens qui exercent l’autorité coercitive de la police dans les communautés autochtones peuvent être issus des communautés, sous l'autorité des communautés autochtones? C’est la moindre des choses qui me semble urgente et que je cautionne sans réserve , a-t-il déclaré lors de son passage à Val-d’Or.

L'allié « traditionnel » québécois

Questionné à savoir s’il reconnaissait que le Québec avait tout autant que le Canada adopté des pratiques colonisatrices, M. Blanchet a déclaré qu’il n’avait pas envie de mesurer qui a été le pire ou qui a été le mieux . Il a toutefois ajouté que traditionnellement, les sociétés françaises ou les occupants français du territoire ont été des alliés des Premières Nations beaucoup plus que des adversaires militaires et le contraire n’est pas toujours vrai .

M. Blanchet a également témoigné son appui aux communautés autochtones de Val-d’Or, en lien avec les événements de 2015. Les communautés de Val-d'Or subissent le stigmate de ce passé-là de façon plus sévère que les autres et méritent davantage d'attention et ont besoin de davantage de ressources que les autres, a-t-il souligné. Parce que ce qui a été vécu ici est tellement inacceptable.

Nous deviendrons tous les deux responsables de la qualité de nos relations entre les premiers peuples et la société blanche et la société québécoise et la nation québécoise. Yves-François Blanchet, chef du BQ

Le chef du Bloc souhaite construire une relation de confiance avec les communautés. Il a d'ailleurs assisté au dévoilement d'un monument rendant hommage aux femmes autochtones, au site culturel Kinawit.