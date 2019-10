Arsenic : l’établissement une zone tampon, une option applicable par la municipalité

La DSPu explique dans son rapport que l’arsenic peut s'accumuler notamment dans les poussières au sol. Sous l'effet du vent, elles se retrouvent suspendues dans l’air et peuvent ensuite être inhalées par les citoyens.

Des mesures d’aménagement du territoire pourraient donc réduire l’exposition aux poussières métalliques, que ce soit par des initiatives de verdissement, de pavage et même d’établissement d'une zone tampon, donc une zone non habitée ou avec certaines restrictions quant à l’usage des terrains, entre la Fonderie Horne et les premières habitations limitrophes à la fonderie.

Invité à commenter la proposition de zone tampon, le directeur du développement durable de la Fonderie Horne, Pierre-Philippe Dupont, s’est montré réticent. Nos investissements qu’on désire mettre, c’est vraiment sur l’usine, sur nos émissions, pour vraiment réduire à la source. Techniquement, si on est capable de réduire à la source, on ne devrait pas avoir besoin d’une zone tampon , a-t-il expliqué.

M. Dupont a toutefois martelé dans les dernières semaines qu’il était, selon lui, impossible pour la Fonderie Horne d’atteindre la norme provinciale de 3 nanogrammes par mètre cube à court terme.

À la Ville d’agir

L’auteur de l’étude de biosurveillance, Frédéric Bilodeau, avait expliqué que l’établissement d’une zone tampon pourrait être une solution intéressante si l'entreprise est incapable de se conformer aux normes. L'industrie a souvent mentionné que ce n’était pas possible de se rendre jusqu’à la norme (3 ng/m3). Si ce n’est pas possible de se rendre jusqu’à la norme, puisqu’on voit qu’on pourrait faire une zone tampon, ça pourrait être une solution envisagée , a-t-il déclaré lors du dévoilement du rapport.

Selon l’avocat du Centre québécois du droit à l’environnement (CQDE), Marc Bishai, ce serait à la Ville de Rouyn-Noranda de piloter ce type d’initiative. C’est tout à fait logique que ce soit la municipalité qui adopte des mesures nécessaires pour voir à la mise en œuvre de ce type de solution. L’aménagement du territoire est typiquement de compétences municipales , souligne-t-il.

Une solution qui n’est pas considérée comme inusitée par l’avocat Marc Bishai. Ce n’est pas exceptionnel. Quand on parle de zone tampon, ce n’est pas à mon avis très différent des bandes riveraines, dans la mesure où il s’agit dans les deux cas, pour une municipalité, d’imposer à des propriétaires de faire un certain usage spécifique d’une partie de leur propriété. C’est tout à fait dans les compétences d’une municipalité de faire cela , explique-t-il.

Il précise cependant que si l’établissement d’une zone tampon nécessitait une expropriation, il faudrait que cette mesure soit utilisée « en dernier recours ».

Depuis quelques années, le législateur a octroyé certains pouvoirs aux paliers de gouvernements inférieurs qui institutionnalisent la logique de la zone tampon. Depuis 2016, par exemple, les MRC ont le pouvoir de délimiter des zones à protéger des activités minières, et ce, via leur schéma d’aménagement. Selon la loi, les MRC peuvent inclure une « bande de protection » aux activités minières autour des périmètres d’urbanisation. Une bande peut avoir une largeur maximale de 1000 mètres.

« On n'en est pas là »

Jointe près d’une semaine après le dévoilement du rapport de l’étude de biosurveillance, la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, affirme qu’on n'en est pas là .

Elle reconnaît cependant que ce type de solution serait dans la responsabilité de la municipalité. Il y a beaucoup de vérifications à faire pour voir si ça serait faisable, ajoute-t-elle. C’est vraiment quelque chose qui sera analysé au moment opportun.

Il n'en est pas question pour l’instant, mais c'est certain que ça fait partie des recommandations du rapport et on va analyser sérieusement l’option. Diane Dalaire, mairesse de Rouyn-Noranda