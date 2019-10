Perspective autochtone dans le cursus scolaire : les défis restent nombreux

Parmi les chercheuses et chercheurs présents, la doctorante Isabelle Côté a présenté sa recherche portant sur les difficultés, pour les enseignants d’immersion française d’intégrer une perspective autochtone dans les apprentissages, comme l’exige le cursus scolaire de la Colombie-Britannique depuis 2016.

Les Premières Nations essaient de développer du matériel, mais ils le font en anglais, explique-t-elle en entrevue. Les enseignants qui travaillent en immersion ou au Conseil scolaire francophone (CSF) se retrouvent parfois avec des ressources qui sont développées localement, ce qui est bien, mais il y a tout le défi de la traduction.

Elle décrit le manque de fonds alloués par la province à cet exercice.

On ne peut pas demander aux communautés Musqueam et Squamish de mettre des milliers de dollars en traduction, ajoute celle qui donne aussi des cours de pédagogie aux futurs enseignants d’immersion et du CSF à SFU. Il y a un important effort politique, économique et financier à faire pour mieux appuyer les enseignants.

Depuis 2016, le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique exige entre autres que les enfants apprennent l’histoire des pensionnats autochtones, ainsi que celle des autres torts – spoliation de territoires, interdiction de pratiques culturelles, etc. – causés aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits. Les enseignants doivent aussi leur parler des connaissances actuelles que ces peuples détiennent et qu’ils continuent à utiliser tous les jours, notamment en ce qui a trait à l’environnement et à la gestion des ressources.

Ce qu’ils demandent, c’est que les élèves non autochtones comprennent les savoirs autochtones locaux , précise Isabelle Côté.

Une journée pédagogique par an

Diane Campeau, directrice de l’éducation autochtone au CSF, explique que dans l’ensemble du réseau scolaire provincial, une journée pédagogique par an doit servir à la formation des enseignants sur ces questions.

Et ce doit être le cas au moins pour les quatre prochaines années, explique-t-elle. On veut éviter qu’il y ait ce qu’on appelle un panautochtonisme, où on ne fait que jouer du tambour et créer un capteur de rêves en croyant qu’on a fait ce qu’on doit faire.

Panautochtonisme : La tendance à présumer que les cultures autochtones sont suffisamment semblables que l’on peut tout simplement appliquer les connaissances relatives à une culture à une autre culture. Source : Barreau de l'Ontario

Elle souligne une difficulté particulière vécue dans le réseau francophone : de nouveaux enseignants du CSF arrivent parfois de l’étranger quelques semaines ou quelques mois seulement avant le début des classes, sans nécessairement avoir les connaissances nécessaires relatives aux Autochtones.

Ce peut être vrai aussi de certains enseignants d’immersion française, admet Isabelle Côté, qui précise toutefois que les Canadiens, parfois, n’en savent pas beaucoup plus.

Revoir les approches pédagogiques

Intégrer une perspective autochtone dans tous les apprentissages n’est pas évident, que ce soit dans le réseau francophone ou anglophone.

Cela demande de revoir nos approches pédagogiques , explique Diane Campeau, ajoutant qu’il y a du chemin à faire.

Quand on parle de la réconciliation, c’est peu à peu, on fait des petits pas. Isabelle Côté

On demande aux élèves d’en apprendre sur les plantes et les arbres dans les livres, explique Isabelle Côté. Pourquoi ne pas aller dehors? L’approche expérientielle est imbriquée dans la culture autochtone. Les peuples autochtones, puisqu’ils sont de tradition orale, n’avaient pas de livres comme nous. Il y a beaucoup de choses qu’ils apprenaient en le faisant, en étant dehors, etc.