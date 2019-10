L'AER accusé de mauvaise gestion de fonds publics

Selon le vérificateur général, Doug Wylie, le comportement de Jim Ellis a démontré un mépris inconsidéré et délibéré pour la bonne gestion des fonds publics.

Son avis est partagé par le commissaire à l'intérêt public et le commissaire à l'éthique de la province qui ont aussi publié leurs enquêtes concernant la décision de l' AERAgence de réglementation de l'énergie de créer et d’opérer le défunt Centre international pour l'excellence de la régulation (International Centre of Regulatory Excellence, ou ICORECentre international pour l'excellence de la régulation ).

L’AER, qui est financé par une taxe prélevée dans le secteur de l'énergie, est chargé de superviser le secteur de l’énergie de l’Alberta et d’assurer le développement de l’industrie énergétique de manière sécuritaire et respectueuse de l’environnement.

La commissaire à l'éthique de l'Alberta, Marguerite Trussler (gauche), la commissaire à l'intérêt public, Marianne Ryan, et le vérificateur général, Doug Wylie, ont présenté les conclusions des enquêtes indépendantes qu'ils ont menées sur les activités liées à l'AER et à l'ICORE. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

L’agence gouvernementale a créé ICORE en 2017, en tant qu’entité externe dont le but était d’offrir de la formation aux différents régulateurs à travers le monde.

Le vérificateur général et le commissaire de l'intérêt public ont tous deux conclu que ces activités ne relevaient pas du mandat de l’AER et que des fonds publics avaient été dépensés de manière inappropriée.

L'AER a participé à des activités qui sortent du cadre de son mandat et des fonds publics ont été utilisés de manière inappropriée , indique le rapport du vérificateur général de l’Alberta, Doug Wylie.

Il estime que l’impact financier total des activités d’ICORE sur l’AER est de 5,4 millions de dollars, desquels 3,1 millions ont été récupérés. Selon le rapport, les pertes de l’AER s’élèveraient donc 2,3 millions de dollars.

Le rapport ajoute également que les activités d'ICORE n’ont pas eu de bénéfices crédibles pour l’AER.

Mauvaise gestion grave

Certaines des critiques les plus graves du rapport du Bureau du commissaire à l’intérêt public ont été émises à l'encontre de Jim Ellis, l’ancien directeur général de l’AER et président d’ICORE.

Les actes répréhensibles ont été commis sous l’autorité de l’ancien directeur général de l’AER Jim Ellis , affirme le rapport.

Ses actions ont démontré un "mépris inconsidéré et délibéré" pour la gestion saine des fonds publics, des biens publics et des prestations de services publics, ce qui [...] constitue une mauvaise gestion grave Rapport du vérificateur général

Le commissaire à l’éthique conclut également que Jim Ellis était en conflit d’intérêts puisqu’il a mis de l’avant ses intérêts personnels ainsi que les intérêts privés de trois autres employés , indique son rapport.

La motivation première derrière la création d’ICORE, une agence à but non lucratif, était de créer d’éventuelles opportunités d’emploi pour M. Ellis et d’autres.

La commissaire à l’intérêt public, Marianne Ryan, a cependant déclaré, en conférence de presse, qu’il n’y avait pas de preuves que Jim Ellis a personnellement tiré des bénéfices financiers.

Elle a également ajouté que ces éléments ne permettaient pas de porter des accusations criminelles.

Des mesures de contrôle inefficaces

Le rapport du vérificateur général Doug Wylie conclut également que les mesures visant à éviter d’éventuels conflits d’intérêts ont échoué et que la surveillance du conseil d’administration a été inefficace.

Les mesures visant à suivre et surveiller les dépenses liées aux activités d’ICORE étaient existantes au début, puis mal appliquées , soutient le rapport.

Poursuite d’ICORE par l’AER en 2019

Selon une enquête de CBC News (Nouvelle fenêtre) à l’été 2019, il existait une relation étroite et compliquée entre AER et ICORE dans laquelle était impliqué Jim Ellis.

Plus tôt cette année, L'AER a lancé une poursuite judiciaire contre ICORE pour obtenir un remboursement correspondant au travail réalisé pour élaborer et donner des formations.

L'agence a récupéré en juin les quelques 2,6 millions de dollars qu'elle réclamait, selon le porte-parole de l'AER, Bob Curran.

Plusieurs personnalités clés qui étaient impliquées avec ICORE, dont Jim Ellis, ne sont plus associées aux deux organismes.

Les résultats des enquêtes provinciales surviennent à un moment où l'AER est sous la surveillance du gouvernement provincial.

En septembre dernier, la ministre de l’Énergie Sonya Savage a annoncé le lancement, par son département, de la mise en examen de l’AER. Elle a également désigné un conseil d’administration par intérim afin de déterminer son orientation future.

La ministre a également déclaré que les derniers mois avaient soulevé des questions concernant l’efficacité opérationnelle, la supervision de la part de l'autorité exécutive et la gestion des dépenses budgétaires au sein de l’agence.

Avec les informations de Tony Seskus