Transport du pétrole : une déclaration de Richard Martel fait bondir les bloquistes

Mario Simard (Jonquière), Valérie Tremblay (Chicoutimi-Le Fjord) et Alexis Brunelle-Duceppe (Lac-Saint-Jean) jugent la proposition du candidat conservateur inacceptable.

C’est lors d’une entrevue accordée au Journal de Québec que Richard Martel a envisagé d'adjoindre un pipeline transportant le pétrole de l’Ouest en empruntant le corridor du gazoduc qui servirait à alimenter l'usine de liquéfaction de gaz naturel que GNL Québec veut construite à La Baie.

Ce projet de corridor énergétique, qui permettrait de transporter les produits pétroliers et gaziers de l'ouest et d'envoyer l'hydroélectricité québécoise dans l'autre direction, est cher aux conservateurs. Les porte-étendards du Bloc québécois en région ont rappelé que le transport de pétrole par pipeline sur le territoire québécois est rejeté par la population et par le gouvernement du Québec.

Les gens ne veulent pas voir passer à travers leurs cours d'eau et à travers leur territoire un pipeline de sables bitumineux auquel on doit ajouter un agent toxique pour le faire circuler et qui est destiné uniquement à l'exportation. Valérie Tremblay, candidate du Bloc québécois, Chicoutimi-Le Fjord

Mario Simard croit pour sa part qu’un pipeline de pétrole n'engendrerait aucune retombée économique, en plus de receler des risques.

Mario Simard, Valérie Tremblay et Alexis Brunelle-Duceppe du Bloc québécois demandent à tous les candidats de se prononcer contre tout projet de pipeline. Photo : Radio-Canada / Denis Lapierre

Lorsque questionné au sujet de sa déclaration, Richard Martel a d’abord tergiversé en insistant sur l'importance du projet de GNL Québec pour la région. Après coup, il a cependant admis qu'il a bel et bien proposé d'utiliser une partie du tracé du gazoduc pour y ajouter un pipeline.

Oui, c'est des choses qu'on pourrait puisqu'il va déjà y avoir un tracé. Alors on aurait probablement à améliorer le tracé, mais bien sûr, on peut partir de là. Mais pourquoi il n'y aurait aucun avantage quand on achète notre pétrole des États-Unis et qu'on peut s'autosuffire , a déclaré le député sortant.

L'entreprise Gazoduq, qui veut aménager une conduite de gaz naturel pour alimenter l'usine de GNL Québec, se dissocie de tout projet de pipeline.

Dans aucun cas notre projet pourrait devenir autre chose ou servir à autre chose que transporter du gaz naturel. Autant d'un point de vue technique ou réglementaire, l'emprise ne peut servir qu'à un seul projet, soit notre conduite souterraine de transport de gaz naturel. Marie-Christine Demers, directrice principale, affaires publiques et relations avec la communauté, Gazoduq

Priorités des conservateurs

Par ailleurs, les candidats conservateurs ont fait part des dossiers qu'ils entendent défendre en priorité à Ottawa s'ils sont élus le 21 octobre.

Lors d’une rencontre avec les membres de la Table régionale des élus (TRÉ) vendredi, Richard Martel, Philippe Gagnon (Jonquière) et Jocelyn Fradette (Lac-Saint-Jean) ont réitéré leur appui aux agriculteurs en ce qui a trait au maintien du système de la gestion de l'offre. Ils ont aussi rappelé qu’ils s’opposent au projet Québec Rail dans sa forme actuelle et qu’ils appuient les grands projets industriels comme celui de GNL Québec.

D'après les informations de Denis Lapierre