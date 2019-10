Église Saint-Jérôme : Patrimoine Matane veut une réponse cet automne

Dans une lettre envoyée à la fin du mois de septembre à la Fabrique ainsi qu’à monseigneur Denis Grondin de l’archevêché de Rimouski, le président de Patrimoine Matane, Raymond Tremblay, indique que sans une réponse favorable, l’offre de chauffer l’église tombera d’elle-même le 15 octobre 2019 .

Membre de Patrimoine Matane et du Comité de sauvegarde de l’église Saint-Jérôme, Paul Gauthier, rappelle que l’hiver dernier, une collecte auprès des citoyens, organisée par le comité de sauvegarde de l'église, avait permis de payer le chauffage du bâtiment. On a chauffé l’église tout en croyant qu’il y aurait des ouvertures et qu’on pourrait travailler sur des projets, ce qui n’a pas été le cas. Cet hiver, on ne répétera pas si on n’a pas une certitude que l’église va être cédée. C’est dommage, on n’ira pas chercher de sous dans la population.

Patrimoine Matane demande à la Fabrique de lui céder le bâtiment qui serait utilisé pour aménager une salle multifonctionnelle destinée aux activités communautaires, sportives et culturelles.

L’organisme envisage aussi de cultiver des salades et micro-pousses dans des serres verticales installées dans l’église afin de réduire la facture de chauffage.

Le plan d’affaires sur l’implantation des serres n’est pas terminé. M. Gauthier aimerait qu'il soit présenté aux marguilliers d’ici la fin du mois d’octobre.

Patrimoine Matane a aussi proposé à la Ville que l’église soit aussi utilisée comme bureau du comité centre-ville et puisse servir à la présentation d’exposition ainsi qu’à la tenue du marché public.

L’organisme se dit aussi ouvert à collaborer avec tout promoteur qui souhaiterait s’allier à un projet de revitalisation du bâtiment.

Réponse de la Fabrique

Le président de la Fabrique, Michel Barriault, indique d’ailleurs que d’autres promoteurs sont aussi sur les rangs sans toutefois vouloir préciser combien montrent de l'intérêt. Cependant, il admet que, là aussi, les offres concrètes se font attendre.

Toutes les propositions seront analysées avec sérieux lorsqu’elles seront reçues, assure Michel Barriault. Il refuse toutefois de s’engager à donner une réponse avant l’hiver.

Michel Barriault se dit conscient des impacts que pourrait avoir le gel sur le bâtiment, mais préfère, dit-il, attendre un projet solide, qui assurera un avenir pérenne à l’ancienne église.

L'église Saint-Jérôme est considérée comme un bâtiment excédentaire par la Fabrique. Une dernière messe y a été célébrée il y a un an, le 7 octobre 2018.