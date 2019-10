Record d'achalandage à l'urgence du CHEO

Au cours des deux derniers hivers, nous avons constaté une demande sans précédent dans l’ensemble de l’hôpital, qui a dépassé ses capacités pendant des mois , indique dans un courriel adressé à Radio-Canada, l'infirmière en chef du CHEOcentre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario , Ann Lynch. De plus, nous constatons une augmentation du nombre d’enfants et de jeunes ayant des besoins plus complexes et intensifs.

Elle explique aussi que le dépassement de la capacité de l'hôpital a pour effet d’annuler des interventions chirurgicales, car les lits de récupération sont utilisés pour des besoins urgents.

Depuis 2015, le nombre de visites à l'urgence du CHEO ne cesse d'augmenter.

Les visites à l'urgence au CHEO en chiffres Septembre 2015 : 5661

Septembre 2016 : 5634

Septembre 2017 : 5908

Septembre 2018 : 6074

Septembre 2019 : 6313 1er avril 2015 - 31 mars 2016 : 70 586

1er avril 2016 - 31 mars 2017 : 72 145

1er avril 2017 - 31 mars 2018 : 75 961

1er avril 2018 - 31 mars 2019 : 76 879

La situation n'est guère mieux à Gatineau, où le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais prévient que les hôpitaux de Gatineau ont été extrêmement occupés ces derniers jours.

La semaine dernière à pareille date, l'Hôpital de Hull affichait un taux d'occupation de 212 %. Vendredi après-midi, les hôpitaux de Gatineau et Hull étaient à près de 150 % de leur capacité.

Une des raisons pour cet achalandage élevé, c’est qu’il y a beaucoup de gens qui attendent d’être admis dans un lit aux étages.

Les autorités québécoises recommandent de communiquer avec Info-Santé 811 avant de se rendre aux urgences pour laisser la place à ceux qui en ont vraiment besoin.

À lire aussi : Les urgences d'hôpitaux de l'Outaouais débordent

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La directrice du programme de vaccination à Santé publique Ottawa rappelle que le meilleur moyen de se protéger contre la grippe est encore la vaccination. (archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Aubut

La vaccination pour réduire les visites à l'urgence

Ces achalandages élevés surviennent avant même que la saison de la grippe soit commencée. Les autorités sanitaires prévoient que la campagne de vaccination contre la grippe commence le 1er novembre. Aucun cas de grippe n'a été pour le moment répertorié sur le territoire d'Ottawa.

C'est virtuellement impossible de vous prédire l'arrivée ou même la sévérité de la saison de la grippe. Je peux vous dire qu'en date d'hier on n'a pas de cas répertoriés de grippe ici à Ottawa. Maintenant, ça ne veut pas dire que certaines personnes ne sont pas malades à la maison , explique Marie-Claude Turcotte, directrice du programme de vaccination à Santé publique Ottawa. Habituellement, à l'automne, on voit les premiers cas arriver autour du mois de septembre ou octobre.

Mme Turcotte rappelle que le meilleur moyen de se protéger contre la grippe est encore la vaccination.

On recommande aux gens de se faire vacciner. Le vaccin est gratuit en Ontario pour toute la population. Les enfants de plus de 6 mois peuvent recevoir le vaccin , assure-t-elle.

Pour sa part, Dr Carol McConnery, médecin-conseil à la direction de la Santé publique de l'Outaouais, croit que la vaccination sera très importante pour réduire les visites dans les salles d'urgence.

Si on capable de rejoindre les gens qui bénéficient le plus du vaccin — c’est-à-dire les gens avec des maladies chroniques, diabète, maladies pulmonaires, tous les gens qui sont traités pour un cancer, les asthmatiques — et de les vacciner, c’est sûr que ça peut enlever une pression sur les visites à la salle d’urgence , conclut-elle.

Selon Dr McConnery, le vaccin pourrait avoir une efficacité de 40 à 60 %.

Avec les informations de Claudine Richard et Josée Guérin