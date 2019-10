Peu d'archives subsistent sur les actes de torture présumés à l'ancien asile Oak Ridge

À Toronto, le procès civil contre l'ancien asile de Penetanguishene a montré qu'il ne reste presque plus aucune archive de l'établissement si bien qu'il est difficile de prouver si des actes de tortures s'y sont bien produits. Une vingtaine d'anciens pensionnaires d'Oak Ridge soutiennent qu'ils ont été humiliés, drogués et torturés au cours de leur internement entre 1965 et 1983.