Un jury recommande une meilleure évaluation de la stabilité des terrains dans les mines

Un jury du coroner recommande au ministère du Travail de l’Ontario de prioriser la création de nouvelles lignes directrices pour l’évaluation de la stabilité des terrains dans les mines et les installations minières.

La recommandation a été émise vendredi à Sudbury au terme d’une enquête de cinq jours sur les circonstances de la mort de Normand Bisaillon et Marc Methé survenue le 6 mai 2014.

Au moment de leur décès, les deux mineurs travaillaient à 2 km sous terre à la mine Lockerby dans le Grand Sudbury.

Ils y travaillaient pour le compte de Taurus Drilling Services, une entreprise sous-traitante de la minière First Nickel et ont perdu la vie à la suite d’un effondrement partiel de la mine.

Grâce aux 11 témoins qui ont été entendus, le jury a appris que de nombreuses inquiétudes avaient été émises par des travailleurs quant à la solidité de la mine peu avant la tragédie.

De peur d’être victime d’un accident de travail, un mineur a même entamé une procédure de refus de travail en décembre 2013 avant d’être transféré vers un autre secteur de la mine.

Le responsable de la santé et de la sécurité à la mine Lockerby à l’époque, Ron Sizer, a toutefois indiqué qu’il n’avait pris connaissance des inquiétudes qu’après la mort des deux mineurs.

Dans son verdict, le jury du coroner reconnaît que le Comité d’examen des textes de loi relatifs à l’exploitation minière — le groupe qui formule des recommandations au ministère du Travail — a déjà entrepris le processus d’amendement du Règlement sur les mines et les installations minières de la Loi sur la santé et la sécurité au travail afin de créer des directives concernant l’évaluation de la stabilité des terrains.

Recommandation du jury du coroner Il est recommandé que le Comité d’examen des textes de loi relatifs à l’exploitation minière priorise la finalisation de sa recommandation au ministère du Travail pour créer une ligne directrice qui couvre toutes les sections liées à l’évaluation de la stabilité des terrains dans le Règlement sur les mines et les installations.

Pour la veuve de Normand Bisaillon, Romeena Kozoric, il s’agit d’ailleurs de la plus importante des sept recommandations formulées par le jury.

La veuve de Normand Bisaillon, Romeena Kozoric, espère que le ministère du Travail mettra rapidement en oeuvre les recommandations du jury du coroner. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Ce sont de bonnes recommandations. Si elles étaient mises en oeuvre, on pourrait fort probablement empêcher que [de tels accidents] ne se reproduisent , note-t-elle.

Le jury du coroner a aussi recommandé au ministère du Travail de contraindre les entreprises minières à informer clairement les travailleurs sous-traitants des dangers potentiels liés au travail et de mettre en place un protocole de retour dans une mine après une activité sismique.

Le représentant de la section locale 598 du syndicat Unifor, Dave Stewart, applaudit aussi les recommandations.

Leur mise en oeuvre est essentielle pour la sécurité de tout le monde. Le contrôle de la qualité, les inspections quotidiennes doivent se faire dès le jour 1 parce que la mine se développe et on marchera dedans 20 ans plus tard. Dave Stewart, représentant de la section locale 598 du syndicat Unifor

On a une opportunité d’améliorer les conditions sous terre, de s’assurer que nos mineurs soient toujours en sécurité , souligne-t-il.

Pour le représentant du syndicat Unifor, Dave Stewart, le contrôle de la qualité dans le domaine minier est une tâche qu'il faut exécuter au quotidien. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Dans un courriel envoyé vendredi à Radio-Canada, le ministère du Travail de l’Ontario a confirmé avoir reçu les recommandations du jury du coroner.

Nous les évaluerons sérieusement et de manière réfléchie avant de répondre au coroner en chef , écrit la porte-parole Janet Deline.

Les familles des deux victimes espèrent que la clôture de l’enquête du coroner leur permettra de tourner la page après un long épisode sombre.

On ne commence pas à guérir avant que l’enquête ne soit terminée. On espère qu’après ceci, nos vies seront un petit peu meilleures. Romeena Kozoric, veuve de Normand Bisaillon

En février 2018, la minière First Nickel a été reconnue coupable de six manquements à la Loi sur la santé et la sécurité au travail en lien avec l’accident de mai 2014. L’entreprise a été condamnée à payer 1,3 million de dollars, une sanction que la Couronne considérait sans précédent.

First Nickel a toutefois déclaré faillite en 2015 et n’a d’ailleurs pas été représentée en cour lors du procès ni à l’enquête du coroner.

La mort de Normand Bisaillon et Marc Methé a été jugée accidentelle par le jury du coroner.