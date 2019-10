Compostage : les bacs bruns distribués à Rouyn-Noranda

Les nouveaux bacs seront facturés au coût de 37 $ aux citoyens sur leur prochain compte de taxes municipales.

La collecte des matières organiques a débuté dans le secteur de Lac-Dufault depuis mai dernier. Le taux de participation était de 68 % au sein du groupe témoin, c'est donc dire que 68 % des citoyens présentaient leur bac brun en bordure de rue.

Depuis mai dernier, 37 tonnes de matières organiques ont été collectées, ce qui représente 34 % de toutes les matières collectées dans le quartier de Lac-Dufault.

Même si le taux de participation sous la barre des 70 % n'est pas optimal, l'ajout du bac brun a changé les habitudes des gens, estime la conseillère au plan de gestion des matières résiduelles, Andrée-Anne Dupuis.

Si on compare à la même période des années précédentes, les résidents de Lac-Dufault ont généré 45 % moins de matières dirigées vers l'enfouissement.

Les gens ont fait plus attention. Ils ont peut-être mieux utilisé les filières à leur disposition, notamment l'écocentre. Ils ont peut-être laissé leur gazon sur le terrain lors des tontes de pelouse ou encore, ils ont simplement fait plus attention pour mieux gérer leurs matières résiduelles , croit-elle.

Andrée-Anne Dupuis, conseillère au plan de gestion des matières résiduelles à la Ville de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Au cours des prochaines semaines, la Ville communiquera avec les citoyens afin de les informer sur l'utilisation du bac. Le nouveau calendrier sera également transmis.

On sait que ça demande des changements d'habitudes chez les citoyens et on ne veut pas qu'ils se débrouillent tout seuls avec ça, donc on trouve que c'est important de faire cet accompagnement-là le plus possible , ajoute Mme Dupuis.

Même si le bac doit être distribué sous peu, la Ville demande cependant de ne pas débuter le compost avant décembre. On voudrait éviter que les matières qui y seraient déposées en octobre ou en novembre gèlent et qu'il soit impossible de les sortir lors du commencement de la collecte en janvier.